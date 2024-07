Hitzewelle erblickt Ariany: Strahlender Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 40°C (30.7.2024)

Aktuelle Wetterlage in Ariany: Eine Woche voller Sonne steht bevor

Die Bewohner und Besucher von Ariany können sich auf eine Woche mit klarem Himmel und hochsommerlichen Temperaturen freuen. Die Wettervorhersage für die bevorstehende Woche verspricht viel Sonnenschein, und die Temperaturen klettern auf Spitzenwerte, die teils an der 40°C-Marke kratzen.

Temperaturentwicklung und klare Nächte in Ariany

Dienstag der 30. Juli startet die Woche mit einem klaren Himmel und einer Spitze von 38°C. Abends erstrahlt der Sonnenuntergang um 19:02 Uhr, und das bei einer angenehmen Brise mit 6 km/h. Am folgenden Tag, dem 31. Juli, erreichen wir sogar die Höchstmarke von 40°C. Dank des klaren Himmels und einer relativen Luftfeuchtigkeit von gerade einmal 6% können Sie die warmen Sommernächte unter einem beeindruckenden Sternenhimmel genießen.

Längerfristige Vorhersage: Erhaltung der Sommerstimmung?

August beginnt mit einem weiterhin klaren Himmel und einer Temperatur von 37°C am 1. August. Die Winde sind sanft und die Sonne sinkt gemächlich um 19:00 Uhr unter den Horizont. Die Tendenz des Wetters zeigt eine leichte Abkühlung ab dem 2. August, mit 32°C und „zerstreuten Wolken“, die allerdings nicht von Dauer ist. Für die darauffolgenden Tage wird wieder strahlender Sonnenschein erwartet.

Wetterprognose in Ariany: Beständige Sonnenfreude

Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich in der ersten Augustwoche in Ariany durchgehend in einem Bereich zwischen 32°C und 36°C. Die Luftdruckverhältnisse bleiben stabil, was auf eine anhaltend schöne Wetterlage hindeutet. Die Tage enden mit stimmungsvollen Sonnenuntergängen, die sich von 18:59 Uhr am 2. August bis 18:55 Uhr am 6. August allmählich vorverlegen.

Tipps für Besucher und Einwohner: So genießen Sie die Hitzewelle

Angesichts dieser Prognosen empfehlen wir ausreichenden Sonnenschutz und Hydratation, um die heiße Sommerzeit in Ariany unbeschwert zu genießen. Nutzen Sie die frühen Morgen- oder späten Abendstunden für Aktivitäten im Freien, und schützen Sie sich in den Mittagsstunden vor der intensiven Sonneneinstrahlung.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.7.2024, 01:23:21. +++