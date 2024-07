Hitzewelle in Costitx: 7-Tage-Wettervorhersage für Mallorca (30.07.2024 bis 06.08.2024)

Sonnengarantie und anhaltende Hitze in Costitx, Mallorca

Die Sommerhitze auf Mallorca hält weiter an, Costitx erlebt eine der heißesten Wochen des Jahres. Das klare Himmelszelt verspricht sonnige Tage, während die Temperaturen auf bemerkenswerte Höhen klettern.

Die aktuelle Hitzewelle und ihre Auswirkungen

Von strahlendem Sonnenschein bis zu einer milden Brise, die kommende Woche in Costitx repräsentiert den mediterranen Sommer in seiner vollen Pracht. Dienstag, 30. Juli 2024, beginnt bereits mit einer Rekordtemperatur von 42°C unter einem wolkenlosen Himmel. Mit einer sanften Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 5%, ist es äußerst wichtig, Hydratation und Sonnenschutz priorisieren.

Am Mittwoch, 31. Juli, steigt das Thermometer sogar auf 43°C. Der Wind bleibt mild, die Luftfeuchtigkeit sinkt auf ein rekordverdächtiges Level von 0%. Hinweise auf extremer Trockenheit sollten nicht leichtfertig genommen werden, Warnungen vor potenziellen Waldbränden nehmen zu.

Der 1. August bleibt zwar trocken, zeigt jedoch eine leichte Entspannung auf 41°C. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 11% und der Wind wird ruhiger. Ab dem 2. August versammeln sich vereinzelte Wolken am Himmel, was eine leichte Kühle und Temperaturen von 35°C mit sich bringt.

Wochenendvorschau für Costitx

Die Temperaturen gleichen sich am Wochenende an, mit 34°C am Freitag und einem marginalen Anstieg auf 35°C am Samstag unter einem klaren Himmel. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei gemäßigten 29–35%.

Für den Abschluss der Woche, den 6. August, prognostiziert das Wettermodell eine weitere Zunahme der Hitze. 39°C sowohl unter klarem Himmel als auch unter aufkommenden Wolken bieten wenig Abkühlung. Ein leichter Wind könnte jedoch für kurze Erleichterung sorgen. Mit sinkenden Druckwerten über die Woche hinweg, ist es empfehlenswert, auf Änderungen in der Wetterlage Acht zu geben.

Schutzmaßnahmen während der Hitzewelle

Die extreme Hitze verlangt nach Vorsichtsmaßnahmen. Es ist essentiell, zwischen den heißen Stunden von 12 Uhr mittags bis 4 Uhr nachmittags Schattenbereiche aufzusuchen, ausreichend Wasser zu trinken und die Haut mit hochwertigem Sonnenschutz zu bedecken. Achten Sie zusätzlich auf Anzeichen von Hitzeerschöpfung, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen.

Der Sonnenaufgang in Costitx während dieser Woche variiert leicht von 4:45 Uhr am Dienstag bis zu 4:52 Uhr am Montag, während der Sonnenuntergang zwischen 19:03 Uhr und 18:55 Uhr stattfindet.

