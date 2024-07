Hitzewelle in Lloret de Vistalegre: Die Wetteraussichten vom 30.07. bis 06.08.2024

Hochsommer in Lloret de Vistalegre: Eine Woche unter der mallorquinischen Sonne

Der Sommer auf Mallorca zeigt sich von seiner intensivsten Seite. Insbesondere in Lloret de Vistalegre dürfen sich Einheimische und Urlauber auf eine wahre Hitzewelle einstellen. Wir werfen einen Blick auf die Wetterprognose der nächsten sieben Tage und was das Thermometer in der landestypisch malerischen Gemeinde anzeigen wird.

Beginnend mit dem Dienstag, 30. Juli 2024, ist der Himmel über Lloret de Vistalegre klar. Das Thermometer wird auf heiße 40°C klettern, wobei der Wind mit einer leichten Brise von 5 km/h kaum für Abkühlung sorgen wird. Die sehr niedrige Luftfeuchtigkeit bei 7% und der barometrische Druck von 1016 hPa deuten auf ein äußerst trockenes Tagesszenario hin. Sonnenaufgang und -untergang werden die atemberaubenden Farbspiele von 4:45 Uhr bis 19:03 Uhr bieten.

Der Mittwoch, 31. Juli 2024, setzt die Serie strahlender Tage mit klarem Himmel fort. Der Temperaturen-Höhepunkt wird sogar um ein Grad auf 41°C ansteigen, und die Windverhältnisse bleiben weiterhin mild. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf extreme 2% – eine gute Gelegenheit, um Schattenplätze und Hydratation nicht zu vernachlässigen. Selbst der Sonnenauf- und -untergang, jeweils um 4:46 Uhr und 19:02 Uhr, lassen nicht auf eine kühle Brise hoffen.

Der Beginn des Monats August wird die Bewohner und Urlauber von Lloret de Vistalegre mit einem weiteren hellen Tag begrüßen. Am Donnerstag, 1. August 2024, bleibt es mit 40°C sehr warm, und der klare Himmel lädt zum Sonnenbaden ein. Ein leichter Wind mit 4 km/h wird begleitet von einer etwas größeren Luftfeuchtigkeit von 13%, während der Luftdruck leicht auf 1010 hPa fällt.

Am Freitag, 2. August 2024, treten leichte Änderungen im Wettergeschehen auf. Die Temperaturen kühlen auf angenehmere 35°C ab, und es zeigen sich verstreute Wolken am Himmel. Mit einer gestiegenen Luftfeuchtigkeit von 33% und weiterhin leichten Winden sollte dieser Tag für eine willkommene Linderung der Hitze sorgen.

Scattered clouds und etwas mildere Temperaturen bleiben uns auch am Samstag und Sonntag erhalten, wobei das Thermometer jeweils 33°C und 34°C anzeigen wird, bevor die Temperaturen zu Beginn der nächsten Woche wieder auf 38°C steigen. Sowohl die Windverhältnisse als auch die Luftfeuchtigkeit bleiben auf einem mittleren Niveau, was bedeuten könnte, dass wir einige erfrischende Momente erleben werden, insbesondere während der weichen Dämmerung um die Sonnenuntergangszeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kommenden Tage in Lloret de Vistalegre eine Herausforderung hinsichtlich der Bewältigung hoher Temperaturen darstellen werden. Mit klarem Himmel und Höchsttemperaturen, die teilweise die 40-Grad-Marke überschreiten, ist Vorsicht geboten. Es empfiehlt sich, die präventiven Maßnahmen gegen Hitze zu befolgen – viel Wasser trinken, Sonnenschutz verwenden und die heißen Mittagsstunden im Schatten verbringen. Erleben Sie den Sommer auf Mallorca, aber vergessen Sie nicht, sich selbst zu schützen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.7.2024, 01:36:10. +++