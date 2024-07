Marratxí-Wetterprognose: Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen für die kommende Woche (30.7.2024)

Marratxí: Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen im Überblick

Die Einwohner und Besucher von Marratxí können sich auf eine Woche voller Sonnenschein und hochsommerlicher Temperaturen freuen. Der klare Himmel wird vorherrschend sein, und die Tage erwarten uns mit Werten über 30 Grad Celsius. Die Mallorcazeitung.es bietet Ihnen eine detaillierte Wettervorhersage für Marratxí für die nächsten 7 Tage, damit Sie Ihre Pläne entsprechend anpassen können.

Heiße Tage voraus: Wettertrend für Marratxí

Am Dienstag, den 30. Juli 2024, beginnt die Woche in Marratxí mit einem klaren Himmel und einer hohen Temperatur von 37 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit wird bei niedrigen 19 Prozent liegen, was zusammen mit einem leichten Wind von 4 km/h für angenehme Bedingungen sorgt. Der Tag erwacht um 4:46 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 19:04 Uhr.

Der Mittwoch, 31. Juli, setzt diesen Trend fort mit Temperaturen, die auf 38 Grad Celsius klettern. Mit einer weiterhin geringen Luftfeuchtigkeit von 15 Prozent und einem Wind von 5 km/h verspricht auch dieser Tag, sehr angenehm zu werden. Die Sonne begrüßt Sie um 4:47 Uhr und verabschiedet sich um 19:03 Uhr.

Der Beginn des Monats August präsentiert sich genauso sonnig. Am Donnerstag, den 1. August, werden Temperaturen von 37 Grad Celsius erwartet, wobei die Luftfeuchtigkeit auf 29 Prozent steigt. Es wird ein leichter Wind von 4 km/h für eine sanfte Brise sorgen.

Vereinzelte Wolken am Wochenendhimmel

Gegen Ende der Woche lässt der strahlend blaue Himmel nach. Am Freitag, den 2. August, können Sie mit gebrochenen Wolken rechnen, aber die Temperaturen bleiben mit 34 Grad Celsius hoch. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 38 Prozent könnte es etwas schwüler werden, während der Wind auf 5 km/h ansteigt.

Der Samstag wird etwas frischer mit einer Höchsttemperatur von 31 Grad Celsius und einem klaren Himmel, die perfekte Gelegenheit, das natürliche Mallorca zu genießen und vielleicht einen Ausflug in die Serra de Tramuntana zu planen.

In die neue Woche starten wir mit anhaltendem Sonnenschein und milden Temperaturen um 32 bis 35 Grad Celsius von Sonntag bis Dienstag. Geringe Wolkenbildung am Dienstag beeinträchtigen die sonnigen Aussichten kaum. Die Kombination aus Sonne und milden Winden sorgt für optimale Bedingungen, um die vielen Freizeitaktivitäten Mallorcas zu genießen.

Ob Sie planen, die Tage am Strand zu verbringen, sich im Wassersport zu versuchen oder die kulturellen Veranstaltungen Marratxís zu entdecken, das Wetter dürfte dabei kein Hindernis darstellen. Vergessen Sie jedoch nicht, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und Sonnenschutzmittel zu verwenden, denn die UV-Strahlung wird bei diesen klaren Bedingungen hoch sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.7.2024, 01:40:28. +++