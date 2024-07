Sonne satt und Sommerhitze: Das Wetter in Maria de la Salut vom 30. Juli bis 6. August 2024 (30.7.2024)

Das Wetter in Maria de la Salut: Eine Woche voller Sonnenschein

In der idyllischen Gemeinde Maria de la Salut auf Mallorca erstrahlt der Sommer in voller Pracht. Uns erwartet eine Woche mit klarem Himmel und hohen Temperaturen. Mit sommerlicher Hitze und kaum einer Wolke in Sicht steigen die Temperaturen auf Spitzenwerte von über 40°C - ideale Bedingungen für Sonnenanbeter und Urlaubsgäste.

Die Wetterlage im Detail

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang präsentieren ein besonderes Naturschauspiel, welches Frühaufsteher und Romantiker gleichsam begeistert. Die kühlen Morgenstunden bieten die Gelegenheit für eine Wanderung oder einen Strandbesuch, um den Tag mit der malerischen Kulisse eines Himmels in sanften Pastelltönen zu beginnen. Der früheste Sonnenaufgang ist um 04:45 Uhr und der späteste Sonnenuntergang um 19:02 Uhr zu genießen.

Tips für den Hitzeschutz

Bei so viel Sonnenschein rückt der Sonnenschutz in den Fokus. Es ist unerlässlich, sich ausreichend mit Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor einzureiben, vor allem zur Mittagszeit, wenn die UV-Strahlung am intensivsten ist. Wir empfehlen zudem, eine Kopfbedeckung zu tragen, regelmäßig Schattenpausen einzulegen und viel Wasser zu trinken, um den Flüssigkeitshaushalt im Gleichgewicht zu halten.

Bleiben Sie mit mallorcazeitung.es stets auf dem Laufenden über das aktuelle Wetter in Maria de la Salut und planen Sie Ihre Tagesaktivitäten entsprechend.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.7.2024, 01:39:46. +++