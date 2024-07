Sonnige Aussichten: Das 7-Tage-Wetter für Petra auf Mallorca (30.7.2024)

Petra genießt sonniges Sommerwetter

Die kommenden Tage in Petra, im Herzen Mallorcas, versprechen mit strahlendem Sonnenschein und klarem Himmel echtes Sommerfeeling. Unser kleines Paradies auf der Baleareninsel erwartet Sie mit Temperaturen, die durchgehend bei sommerlichen 27 bis 29 Grad Celsius liegen. Wer nach einer sonnigen Auszeit sucht, ist hier genau richtig, denn das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite.

Strahlender Sonnenschein und leichte Brisen

In der Woche vom 30. Juli bis zum 6. August 2024 bleibt der Himmel über Petra größtenteils ungetrübt von Wolken. Die Sonne wird kaum von ihren Pflichten abweichen und die Insel mit reichlich Licht und Wärme versorgen. Mit einer Windgeschwindigkeit von 4 bis 13 km/h wird die sommerliche Hitze mit einer angenehmen Brise angereichert, was die Tage am Strand oder im Hinterland zu einem luftigen Vergnügen macht.

Perfekte Bedingungen für Urlauber und Einheimische

Egal ob beim Flanieren durch die verwinkelten Gassen Petras, beim Genießen der lokalen Gastronomie oder bei Entdeckungstouren durch Mallorcas vielfältige Landschaft - das Wetter spielt mit. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 14% bis 28% und einem gleichbleibend niedrigen Luftdruck um die 1007 bis 1010 hPa fühlt sich das Klima besonders angenehm an.

Gelungener Start in den August

Der August beginnt in Petra mit einem leicht wolkigen Tag am 1. August, ansonsten aber bleibt die Wolkendecke fern. Der 2. August bringt ein weiteres Highlight für Sonnenanbeter: Der Himmel ist klar und die Temperaturen steigen auf 29 Grad Celsius. Es ist optimal, um ausgiebige Sonnenbäder zu nehmen oder das kulturelle Angebot der Insel zu erleben.

Die Woche im Detail

Hier ist die tägliche Zusammenfassung für das herrliche Wetter in Petra:

Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, Petra in voller sommerlicher Pracht zu erleben. Packen Sie Ihre Sonnencreme und Ihre Hüte, um sich auf den Weg in den Sonnenschein zu machen!

Optimale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Während die Sonne die Insel täglich von etwa 3:00 Uhr morgens bis kurz nach 16:30 Uhr nachmittags erhellt, bleiben Ihnen über 13 Stunden reiner Sonnenschein, um das umfangreiche Freizeitangebot Petras auszukosten. Lassen Sie sich von diesem herrlichen Wetter zu Aktivitäten an der frischen Luft inspirieren und genießen Sie das sommerliche Mallorca in vollen Zügen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.7.2024, 01:43:02. +++