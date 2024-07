Strahlend blauer Himmel über Fornalutx: Die Wetterprognose für die kommende Woche (30.7.2024)

Willkommen unter der Sonne Fornalutxs

Der Sommer auf Mallorca zeigt sich von seiner strahlendsten Seite, besonders in FornalutxFornalutx, einem malerischen Dorf in den Tramuntana-Bergen. Die kommenden Tage versprechen viel Sonne und hohe Temperaturen, die ideale Gelegenheit, um die einzigartigen Landschaften und das kristallklare Wasser der Insel zu genießen. Im Folgenden finden Sie detaillierte Informationen über das Wetter, damit Sie Ihre Aktivitäten optimal planen können.

Hitzewelle setzt sich fort

Den Beginn unserer Wettervorschau markiert der 30.07.2024 mit Höchsttemperaturen von 36 Grad Celsius. Der Himmel bleibt klar, und bei einer leichten Brise mit 3 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von nur 21% wird Hitze gut erträglich sein. Der Tag beginnt schon früh mit dem Sonnenaufgang um 4:46 Uhr und lässt die Abende bis 19:04 Uhr hell und warm erscheinen.

Die Wärme bleibt beständig

Fortsetzung findet die sonnige Periode am 31.07.2024 mit weiten, ungestörten Sonnenstunden und einem klaren Himmel. Mit Temperaturen, die noch ein Gradchen zulegen auf 37°C, spüren wir den Hochsommer in seiner vollen Pracht. Auch der Wind bleibt mit 3 km/h sanft und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 19%. Der Luftdruck von 1014 hPa zeigt weiterhin stabiles Sommerwetter an. Planen Sie genug Pausen und trinken Sie viel Wasser, um den Tag angenehm zu verbringen.

Sommeridylle auch im August

Mit dem Start in den August behält Fornalutx sein sommerliches Hoch bei. Am 01.08.2024 erwartet Sie erneut ein sonniger Tag mit einer Maximaltemperatur von 37°C. Ein leichter Wind wird mit 2 km/h wehen und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 28%. Doch trotz des erhöhten Wasserdampfs bleibt der Himmel klar, was die Aussicht auf die Tramuntana-Berge spektakulär macht.

Leichte Abkühlung und Wolkenbewegung

Ein wenig Abwechslung kommt ins Spiel am 02.08.2024, wenn dichtere Wolken am Himmel auftauchen und für ein wenig Schatten sorgen. Die Temperaturen sinken auf angenehme 34 Grad Celsius, eine ersehnte Erfrischung nach den vorangegangenen Hitzetagen. Der Wind nimmt zu und bläst mit 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit mit 39% ebenfalls ansteigt.

Temporäre Abkühlung und Klimastabilität

Die kühlste Periode der kommenden Tage wird der 03.08.2024 mit einer Höchsttemperatur von 29°C sein. Der Himmel bleibt jedoch weiterhin weitgehend frei von Wolken, sodass Sonnenanbeter immer noch ihre Freude haben werden. Mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 54% ist für eine angemessene Erfrischung gesorgt.

Wiedererwärmung unter dem klaren Himmel

Über das erste Augustwochenende steigt das Thermometer wieder an. Am 04.08. und 05.08.2024 erwarten uns Temperaturen von 31°C und dann 34°C unter einem strahlenden Himmel. Der Wind bleibt mit 3 km/h gleichmäßig schwach und die Luftfeuchtigkeit pendelt sich um 32-44% ein.

Wolken ziehen auf, aber die Hitze bleibt

Gerade rechtzeitig zum Start in die neue Woche am 06.08.2024 kündigen sich ein paar zerstreute Wolken am Himmel an. Die Temperaturen halten sich jedoch an der 34°C Marke. Mit einer leichten Brise von 2 km/h, einer Luftfeuchtigkeit von 35% und einem stabilen Luftdruck von 1011 hPa endet unsere Wettervorschau auf eine sehr sommerliche Note.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.7.2024, 01:34:52. +++