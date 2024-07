Strahlender Sonnenschein über Sant Joan: Eine Woche voller Klarheit und Wärme (30.7.2024)

Heiße Sommertage: Sant Joan präsentiert sich in voller Pracht

Die Sonne ist ein ständiger Begleiter für die Einwohner und Besucher von Sant Joan auf Mallorca. Die Wettervorhersage für die kommende Woche ist durchzogen von klarem Himmel, mit Temperaturen, die für den Hochsommer auf der Insel typisch sind.

Temperaturen satt: Die Hitze bleibt uns erhalten

Vom 30. Juli bis zum 06. August 2024 können sich Urlauber und Einheimische auf hochsommerliche Wärme einstellen. Die Thermometer klettern auf bis zu 38°C am 30. Juli und bieten somit ideale Bedingungen für alle erdenklichen Freizeitaktivitäten unter der mediterranen Sonne.

Sonniger Höhepunkt mit vereinzelten Regengüssen

Trotz der klaren Himmelsvorhersage wird der 02. August eine kurze Unterbrechung des Sonnenmarathons erleben, wenn mäßiger Regen für Abkühlung sorgt. Die darauf folgenden Tage glänzen erneut mit einem strahlend blauen Himmel und einer sanften Brise.

Nächtliche Abkühlung und angenehme Brisen

Die Nächte in Sant Joan versprechen aufgrund der hohen Tagestemperaturen eine wohltuende Erfrischung. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit Werten von 14% bis 34% durchgehend gering, was die sommerliche Hitze angenehm trocken erscheinen lässt. Die Windgeschwindigkeiten bewegen sich im leichten Bereich und sorgen somit für eine leichte Brise, die gerade am Abend sehr geschätzt wird.

Vorausschau für die Woche vom 30. Juli bis 06. August 2024

Der morgendliche Sonnenaufgang und der abendliche Sonnenuntergang bieten atemberaubende Naturschauspiele, die die Herzen aller Romantiker und Naturfreunde höherschlagen lassen. Über die Woche hinweg wandert die Sonne zwischen 4:45 Uhr und 4:52 Uhr empor und verabschiedet sich zwischen 19:13 Uhr und 19:05 Uhr wieder vom Himmel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.7.2024, 01:45:14. +++