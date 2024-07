Strahlender Sonnenschein und heiße Tage: Die Wetteraussichten für Santa Maria del Camí (30.07.2024 bis 06.08.2024)

Die nächste Woche in Santa Maria del Camí: Eine Hitzewelle im Anmarsch

Wenn Sie sich auf Mallorca befinden, speziell in Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí, dann sollten Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein und steigender Temperaturen einstellen. Die aktuellste Wettervorhersage besagt, dass die Tage zwischen dem 30. Juli und dem 06. August 2024 von klarem Himmel und sommerlicher Hitze dominiert werden.

Sommer in Santa Maria del Camí: Temperaturen knacken fast die 40-Grad-Marke

Zu Beginn der Woche, am Dienstag, dem 30. Juli, liegt die Temperatur bei beeindruckenden 38°C, und der Himmel bleibt klar. Der Wind wird leicht mit einer Geschwindigkeit von etwa 4 km/h wehen, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehm niedrigen 15% liegen wird. Mit einem Luftdruck von 1017 hPa und einer erfrischenden Brise starten wir so optimal in die neue Woche.

Der Mittwoch, 31. Juli, setzt diesen Trend fort und hegnet sogar noch mehr Wärme. Die Höchsttemperatur klettert auf 39°C unter einem weiterhin ungetrübten Himmel. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf geradezu wüstenhafte 10%, was die Trockenheit noch intensiviert. Es herrscht ein leichtes Lüftchen, das Windgeschwindigkeiten von bis zu 5 km/h erreicht.

Auch der Donnerstag, 1. August, bleibt dem sommerlichen Wetter treu, obwohl wir eine minimale Abkühlung auf 38°C erleben. Der Wind bleibt sanft bei 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 22% steigt.

Am Freitag, dem 2. August, verdunkeln sich dann die Himmel leicht mit einigen zerstreuten Wolken – ein Zeichen für die kommende Wende im Wettertrend. Die Temperaturen beginnen zu sinken und erreichen 35°C. Ein leichter Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 33% und ein gleichbleibender Wind deuten darauf hin, dass die extreme Hitze so langsam nachlässt.

Das Wochenende startet in Santa Maria del Camí mit einem klaren Samstag, der 3. August, der trotz des blauen Himmels eine angenehme Abkühlung auf 31°C mit sich bringt. Der Wind bleibt mäßig bei 5 km/h, und der Luftfeuchtigkeitsgrad steigt leicht auf 46%.

Der folgende Sonntag, der 4. August, zeigt sich genauso klar mit einer leichten Temperaturerhöhung auf 32°C. Der Windgeschwindigkeit und der Luftdruck halten sich stabil und versprechen somit einen angenehmen Tag.

Die neue Woche beginnt am Montag, dem 5. August, mit einem weiteren sonnigen Tag und Temperaturen, die wieder auf 36°C ansteigen. Eine leichte Zunahme der Bewölkung ist jedoch am Dienstag, dem 6. August, zu erwarten, was aber der sommerlichen Stimmung wenig Abbruch tun wird.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben relativ konstant und bieten Ihnen lange und sonnige Tage, ideal für sämtliche Aktivitäten im Freien oder am Strand – vergessen Sie allerdings nicht, ausreichend Wasser zu trinken und den Sonnenschutz nicht zu vernachlässigen!

Zusammenfassung der Wetteraussichten in Santa Maria del Camí

