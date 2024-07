Strahlender Sonnenschein und leichte Brisen: Die Wetteraussichten für Estellencs, Mallorca (30.07.2024–06.08.2024)

Das Wetter in Estellencs: Eine sonnige Woche steht bevor

Die kommenden Tage versprechen in Estellencs auf Mallorca viel Sonnenschein und angenehmes Sommerwetter. Die Temperaturen liegen durchweg im warmen Bereich und bieten ideale Voraussetzungen für alle Aktivitäten im Freien, sei es beim entspannten Strandbesuch oder bei einer Erkundung des mallorquinischen Hinterlandes.

Hochsommerliche Temperaturen und klare Himmel

Beginnend mit dem 30. Juli 2024 dürfen sich Einwohner und Besucher auf klaren, blauen Himmel freuen. Das Thermometer steigt auf bis zu 30°C, bei einer leichten Brise von gerade einmal 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 46% angenehm niedrig und der Luftdruck stabil bei 1017 hPa. Der Tag begrüßt Sie bereits um 4:47 Uhr mit Sonnenschein und verabschiedet sich erst um 19:05 Uhr wieder in die Nacht.

Auch in den Folgetagen strahlender Sonnenschein

Das Wetter bleibt weiterhin stabil. Am 31. Juli klettern die Temperaturen auf bis zu 31°C, und wiederum wird ein fast wolkenloser Himmel erwartet, die Winde bleiben mit 4 km/h sanft. Der 1. August zeigt sich mit 29°C und einem leichten Windzug von 5 km/h ebenfalls von seiner besten Seite – perfekt, um die sommerlichen Tage zu genießen. Die darauffolgenden Tage bis zum 6. August bieten mit Werten zwischen 27°C und 29°C und vorwiegend klarem Himmel hochsommerliche Bedingungen, die durch vereinzelte Wolken am 2. August und am 6. August nur leicht getrübt werden.

Erfrischende Abkühlung durch den leichten Inselwind

Die leichten Winde, die durchwegs in Estellencs wehen, sind typisch für die mallorquinische Sommersaison und sorgen für die nötige Erfrischung an den heißen Tagen. Mit Windstärken von 2 km/h bis 5 km/h bleibt es mild und angenehm.

Die stete Sonneneinstrahlung und die wärmeren Temperaturen gehen Hand in Hand mit einem erholsamen Urlaub auf der Baleareninsel. Die frischen Morgenstunden und die langen Abende laden dazu ein, die vielfältige Natur und Kultur von Estellencs in vollen Zügen zu erleben.

Wir wünschen allen Einheimischen und Mallorca-Reisenden eine wunderschöne Woche mit unvergesslichen Sommererlebnissen und stets angenehmem Wetter!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.7.2024, 01:33:39. +++