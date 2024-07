Strahlender Sonnenschein und Sommertemperaturen: Calviàs 7-Tage-Wettervorschau vom 30. Juli bis 6. August 2024 (30.7.2024)

Wetter in Calvià: Sonne satt und milde Brisen

Mit einer Serie strahlender Tage begrüßt Calvià sowohl Einheimische als auch Urlauber auf der wunderschönen Insel Mallorca. Klare Himmel und warme Temperaturen prägen das Wettergeschehen der kommenden Woche, ideale Bedingungen für alle Strandliebhaber und Outdoor-Enthusiasten.

Beständiger Sonnenschein zum Ende Juli

Die letzte Juliwoche verschont uns mit angenehmen 31°C und einem ungetrübten Himmel am Dienstag, 30. Juli 2024. Die sanfte Brise mit gerade einmal 4 km/h sorgt für die perfekte Sommerbrise. Die Luftfeuchtigkeit zeigt sich moderat bei 41 % und der Luftdruck stabil bei 1017 hPa.

Das unverändert schöne Wetter setzt sich mit einem klaren Himmel auch am Mittwoch, 31. Juli fort, wenn die Temperaturen sogar auf sommerliche 32°C ansteigen. Der Wind bleibt unauffällig und auch der Luftdruck zeigt mit 1014 hPa keine bedenklichen Schwankungen.

Sonnenaufgang und -untergang in malerischem Glanz

Wer die malerischen Sonnenauf- und -untergänge Mallorcas erleben möchte, sollte die Zeiten um 4:47 Uhr morgens und 19:04 Uhr abends im Auge behalten, wenn sich der Himmel über Calvià in ein atemberaubendes Farbspiel kleidet.

Wettertrend für den Augustanfang

Mit dem Start in den August bleibt uns die Hitze erhalten, allerdings steigt die Luftfeuchtigkeit am Donnerstag, 1. August 2024, etwas an und erreicht 51 %. Eine leichte Abkühlung erfahren wir dann am Freitag, 2. August, wenn vereinzelte Wolken den Himmel durchziehen und das Thermometer auf angenehme 28°C zurückgeht. Der Wind frischt dabei leicht auf, bleibt aber mit 6 km/h im gemächlichen Bereich.

Stabiles Sommerwetter setzt sich fort

Über das erste Augustwochenende hinweg erwarten uns konstante 28°C und wieder viel Sonnenschein. Bei einer geringen Bewölkung bleibt es am Samstag und Sonntag besonders angenehm, mit einer leichten Zunahme der Windgeschwindigkeit am Montag auf 5 km/h. Auch die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck bleiben im optimalen Bereich für sommerliche Aktivitäten.

Blick auf die neue Woche

Der Montag, 5. August, läutet die neue Woche mit geringfügig erhöhten Temperaturen von 29°C und einer leichten Brise ein. Scattered clouds am Dienstag, 6. August, fügen der Szenerie etwas Abwechslung hinzu, ohne das Gesamtbild eines perfekten Sommerwetters zu trüben. Der Wind bleibt mit 3 km/h schwach, was die sommerliche Stimmung weiterhin unterstützt.

Calvià präsentiert sich damit als ein sommerliches Paradies und verspricht traumhaftes Wetter für alle, die die Schönheit Mallorcas in vollen Zügen genießen möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.7.2024, 01:27:26. +++