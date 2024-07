Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen in Consell: Wettertrend für die erste Augustwoche 2024 (30.7.2024)

Consell erlebt eine Hitzewelle: Wetterbericht vom 30.07. bis 06.08.2024

Sie planen Ihren Aufenthalt im malerischen Consell auf Mallorca und fragen sich, wie das Wetter für die kommende Woche sein wird? Wir haben für Sie die wichtigsten Wetterinformationen zusammengestellt, damit Sie Ihre Tage unter der mediterranen Sonne perfekt planen können.

Weiterhin hohe Temperaturen und strahlend blauer Himmel

Der Sommer zeigt sich von seiner heißesten Seite in Consell! Zum Start in die letzte Juliwoche können Sie sich auf klaren Himmel und Temperaturen um die 40°C freuen. Der Wind bleibt mit 4 km/h sanft, und die Luftfeuchtigkeit ist mit 9% gering, was zu einer drückenden Hitze führen kann.

Am 31.07.2024 klettert das Thermometer sogar auf 41°C. Mit einer milden Brise von 6 km/h und einer extrem niedrigen Luftfeuchtigkeit von nur 4% ist es wichtig, dass Sie viel trinken und Sonnenschutz nicht vergessen. Der Himmel bleibt klar, sodass Sonnenanbeter voll auf ihre Kosten kommen.

Erste Augusttage bieten wenig Abkühlung

Die ersten Augusttage stehen ganz im Zeichen des Sommerhochs. Der 1.8.2024 bleibt mit 40°C äußerst warm, der Wind weht leicht mit 3 km/h. Achten Sie auf den Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 14%, die für etwas schwülere Verhältnisse sorgen könnte.

Interessanter wird es am 02.08.2024, an diesem Tag mischen sich einige Wolken unter den ansonsten klaren Himmel, was für eine leichte Entspannung der Temperaturen auf 36°C sorgt. Der Wind verstärkt sich leicht auf 6 km/h, und die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 28% könnte die Hitze erträglicher machen.

Kühlere Temperaturen und klare Nächte

Ab dem 03.08.2024 erleben wir eine leichte Abkühlung. Die Temperaturen sinken auf angenehmere 32°C, und der Himmel klart auf, bei einer immer noch recht niedrigen Windgeschwindigkeit von 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 41%, was die Atmosphäre deutlich angenehmer gestaltet.

Diese Trendwende hält weiter an, am 04.08.2024 erwarten Sie freundliche 33°C bei einem klaren Himmel - ein idealer Tag, um die Insel zu entdecken. Der 5. August bringt eine kurzzeitige Rückkehr zu heißeren Zuständen mit 38°C und klarer Sicht, allerdings bei einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 18%.

Leichte Bewölkung zum Wochenabschluss

Der Abschluss der Wochenwettervorhersage für Consell sieht leicht bewölkte Tage mit gemäßigten Temperaturen von 37°C am 06.08.2024. Eine leichte Brise von 4 km/h und eine leichte Luftfeuchtigkeit von 20% lassen die Woche mild ausklingen.

Ob Sie sich für einen Besuch der lokalen Weingüter entscheiden, einen Tag am Strand verbringen oder einfach nur die Seele in der warmen Sommerbrise baumeln lassen - das Wetter in Consell ist dafür wie geschaffen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.7.2024, 01:29:59. +++