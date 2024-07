Strahlendes Sommerwetter in Sant Llorenç des Cardassar: Die perfekte Zeit, um Mallorca zu genießen (30.7.2024)

Wetterbericht: Sonnige Tage in Sant Llorenç des Cardassar

Die kommende Woche verspricht in Sant Llorenç des CardassarSant Llorenç des Cardassar perfektes Urlaubswetter. Mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen können Einheimische wie Touristen den Sommer auf Mallorca in vollen Zügen genießen.

Aktuelle Wettertrends: Beständiger Sommer in Mallorcas Idylle

Beginnend mit dem 30. Juli 2024, zeigt sich das Wetter von seiner schönsten Seite. Mit einer Höchsttemperatur von 31°C und einer leichten Brise von 5 km/h erwartet uns ein herrlicher Tag. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 38% angenehm niedrig, und der Luftdruck liegt bei 1017 hPa.

Mit dem 31. Juli steigen die Temperaturen leicht auf 33°C und das Wetter bleibt unter einem klaren Himmel. Die leichte Erhöhung der Windgeschwindigkeit auf 6 km/h bringt eine frische Brise mit sich. Die Feuchtigkeit sinkt auf genussvolle 31%, während der Luftdruck auf 1014 hPa fällt.

Start in den August: Sonnenverwöhnt und leichter Abkühlungstrend

Der 1. August präsentiert sich gleichermaßen strahlend mit 32°C und einem klareren Himmel. Der Wind bleibt mit 4 km/h sanft, und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 47% bei stabilem Luftdruck von 1010 hPa.

Am 2. August können wir uns auf leicht kühlere 29°C und vereinzelte Wolken einstellen. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 64%, was das Gefühl von Frische in die warmen Tage bringt. Der Wind bleibt konstant bei 5 km/h und der Luftdruck liegt unverändert bei 1010 hPa.

Strahlende Aussichten für das erste Augustwochenende

Das Wochenende beginnt am 3. August mit einem Temperaturhoch von 28°C unter einem weiterhin klaren Himmel. Die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht ab auf 57%, während der Luftdruck auf 1012 hPa steigt, was auf ein stabiles Sommerhoch hindeutet.

Der 4. und 5. August bleiben mit Temperaturen von 29°C und 30°C sowie kristallklarem Himmel beständig schön. Leichte Windverhältnisse von 5 km/h bzw. 6 km/h werden von einer angenehmen Luftfeuchtigkeit begleitet.

Der 6. August schließt die Wetterprognose mit idealen Bedingungen ab – sonnige 30°C, eine frische Brise und die perfekte Luftfeuchtigkeit, um die Sommertage auf Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.7.2024, 01:45:48. +++