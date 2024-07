Wetter in Pollença: Sonnig mit klarem Himmel und milden Temperaturen für die Woche vom 30. Juli bis 6. August 2024 (30.7.2024)

Wetteraussichten für Pollença: Sonnenschein und leichte Brisen

Die kommende Woche in Pollença verspricht viel Sonne und angenehme Bedingungen für alle Urlauber und Einheimischen. Lassen Sie uns einen Blick auf die detaillierte Wetterprognose werfen, um Ihre Aktivitäten im Freien perfekt zu planen.

Der sonnige Start in die Woche

Am Dienstag, den 30. Juli 2024, zeichnet sich ein Tag mit klarem Himmel und einem Maximum von 34 Grad Celsius ab. Mit einer leichten Brise von nur 4 km/h können Sie sich auf einen entspannten Tag unter der mallorquinischen Sonne freuen. Sonnenaufgang und -untergang finden um 4:44 Uhr bzw. 19:03 Uhr statt, sodass Sie lange und ausgiebige Tage genießen können.

Anhaltende Wärme und kaum Wolken

Der Mittwoch (31. Juli 2024) setzt sich nahtlos fort mit strahlendem Sonnenschein und einer weiteren Maximaltemperatur von 35 Grad. Wie am Vortag bleibt es windstill. Nutzen Sie diese idealen Bedingungen für ausgedehnte Strandtage oder Entdeckungstouren durch Pollença.

Ein leichter Temperaturrückgang

Der 1. August 2024 bringt eine leichte Abkühlung mit sich. Es bleibt sonnig, aber die Temperaturen sinken auf einen Höchstwert von 32 Grad bei einer etwas erhöhten Windgeschwindigkeit von 5 km/h. Der Feuchtigkeitsgehalt steigt, bleibt aber im angenehmen Bereich.

Kurzer Regenschauer als Abwechslung

Am 2. August 2024 erwartet Pollença ein kurzer Wechsel vom sonst so beständigen Wetter. Leichter Regen ist angesagt, aber mit 29 Grad Celsius bleibt es trotzdem warm. Der Wind frischt auf, bleibt aber mit 7 km/h in einem leichten Bereich.

Das sommerliche Wetter kehrt zurück

Von Freitag (3. August) bis zum Sonntag (5. August) kehrt der klare Himmel zurück, und die Temperaturen bleiben konstant bei angenehmen 30 Grad Celsius. Die Tage bieten perfekte Bedingungen, um die Outdoor-Angebote Pollenças zu nutzen oder einfach nur am Strand zu relaxen.

Ausklang der Woche mit Leichtigkeit und wenigen Wolken

Die Woche schließt ab mit kontinuierlich klarem Himmel und Temperaturen von 33 Grad Celsius. Am 6. August 2024 sehen wir ein paar wenige Wolken, die jedoch die sonnige Stimmung nicht trüben werden. Der Wind bleibt sanft und sorgt für eine leichte Brise.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.7.2024, 01:43:34. +++