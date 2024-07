Wetteraussichten für Sóller (30.07.24 bis 06.08.24): Sonnige Tage und angenehme Nächte

Wetterbericht für Sóller: Eine Woche voller Sonnenschein

Während der Sommer in vollem Gange ist, zeigt sich das Wetter in Sóller auf Mallorca von seiner besten Seite. Die kommenden Tage versprechen viel Sonnenschein und klare Himmel, ideale Bedingungen für Urlauber und Einheimische, um die malerische Umgebung zu genießen.

Sonnige Aussichten: Höchsttemperaturen und klare Nächte

Am Dienstag, den 30. Juli 2024, beginnt die Woche in Sóller mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 36 Grad Celsius. Der Wind bleibt mit 3 km/h ruhig, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 25 Prozent. Sonnenaufgang ist um 4:46 Uhr und der Sonnenuntergang erfolgt um 19:04 Uhr, was den ganzen Tag über reichlich Sonnenlicht garantiert.

Der folgende Tag, 31. Juli, übertrifft den vorherigen noch mit einer Säule auf dem Quecksilber, die 37 Grad erreicht. Ähnlich günstige Bedingungen mit einem klaren Himmel setzen sich fort, wobei die Luftfeuchtigkeit leicht auf 23 Prozent fällt.

Kontinuierliche Hitze und mildere Tage

Am 1. August hält die Hitze an; erneut werden bis zu 37 Grad erwartet, diesmal bei etwas höherer Luftfeuchtigkeit von 34 Prozent. Danach erlaubt eine leichte Bewölkung am 2. August ein milderes Klima mit Höchsttemperaturen um die 34 Grad und Windgeschwindigkeiten von 5 km/h.

Am 3. August kühlt sich die Luft etwas ab, wobei die Temperatur bis auf 29 Grad sinkt, was die Wärme der vergangenen Tage spürbar mildert. Die Nacht wird begleitet von klarem Sternenhimmel und einer angenehmen Frische.

Ein harmonischer Abschluss der Wetterwoche

Die letzten Tage der Wetterprognose für Sóller weisen weiterhin hohe Temperaturen auf. Von 4. bis 6. August klettern die Temperaturen wieder auf bis zu 34 Grad, mit vereinzelten Wolken am Horizont, die vereinzelt für eine Abkühlung sorgen könnten. Einem genussvollen Sommererlebnis in Sóller steht somit nichts im Weg.

Insgesamt präsentiert sich das Wetter in Sóller als äußerst stabil und sommerlich, was die Herzen aller Sonnenanbeter höher schlagen lässt. Freuen Sie sich auf lebensfrohe Tage, die bis in den lauen Abend hinein andauern.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.7.2024, 01:52:31. +++