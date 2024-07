Wettervorhersage für Llubí: Hitze, klarer Himmel und leichte Brisen im August 2024 (30.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen in Llubí

Die Sommerhitze hält weiterhin Einzug auf der bezaubernden Insel Mallorca. Mit Temperaturen, die das Thermometer an der 40-Grad-Marke kratzen lassen, sorgt der August 2024 in Llubí für eine Zeit, in der man sich nach Abkühlung sehnt und die Strände zum bevorzugten Aufenthaltsort werden.

Heiße Tage und klare Nächte: Das Wetter im Detail

Am Dienstag, den 30.7.2024, erleben Einheimische und Urlauber bei 41°C einen klaren Himmel und eine sanfte Brise von nur 5 km/h. Geringe Luftfeuchtigkeit von 8% und ein Luftdruck von 1016 hPa begleiten den Tag bis die Sonne um 19:03 Uhr untergeht, nachdem sie um 4:45 Uhr aufgestiegen ist.

Die ähnlichen Bedingungen setzen sich am 31.7.2024 fort, allerdings mit einer kleinen Steigerung auf 42°C und einer noch niedrigeren Feuchtigkeit von 2%, während der Wind leicht auf 6 km/h zunimmt. Der Luftdruck nimmt etwas ab auf 1013 hPa.

Der 1. August begrüßt uns wieder mit einem klaren Himmel bei 40°C, aber einer ansteigenden Luftfeuchtigkeit von 15% und einem weiter sinkenden Luftdruck von 1010 hPa.

Am 2. August erwartet Llubí einen leichten Temperaturrückgang auf angenehmere 34°C mit leichtem Regen und gleichbleibendem Wind. Die Luftfeuchtigkeit steigt spürbar auf 38% an.

Vom 3. bis 5. August dürfen wir uns wieder auf klaren Himmel einstellen. Die Temperaturen bewegen sich behaglich zwischen 34°C und 39°C und die Luftfeuchtigkeit pendelt zwischen 16% und 36%. Hierbei bleibt der Wind sanft und der Luftdruck stabil.

Anhaltende Hitze verspricht auch der 6.8.2024, allerdings ziehen ein paar vereinzelte Wolken auf. Bei 39°C bleibt es trocken und der Wind weht leicht bei einer Feuchtigkeit von erneut 16%.

Wetterausblick für Llubí: Sommerfreuden trotz geringer Regenwahrscheinlichkeit

Wer die pure Sommerhitze liebt, wird in den ersten Augusttagen in Llubí voll auf seine Kosten kommen. Doch auch für diejenigen, die es etwas kühler bevorzugen, bietet die kurze Abkühlungsperiode am 2. August eine willkommene Erleichterung. So oder so, eines bleibt sicher: Die Sonnenanbeter und -anbeterinnen unter den Mallorca-Besuchern dürfen sich über viele Sonnenstunden und warme Sommerabende freuen.

Dank der klaren Abende lohnt sich ein Blick in den Sternenhimmel, während der Tag reichlich Gelegenheit für Strandbesuche oder entspannte Pooltage bietet. Vergessen Sie jedoch nicht, sich vor der intensiven UV-Strahlung zu schützen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.7.2024, 01:37:21. +++