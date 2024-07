Wettervorhersage Santa Margalida: Sonniges Highlight mit hohen Temperaturen erwartet (30.7.2024)

Das Wetter in Santa Margalida - Erwartungen der kommenden Woche

Wer die Sommertage auf Mallorca genießen möchte, darf sich auf hochsommerliche Temperaturen und eine Menge Sonnenschein in Santa MargalidaSanta Margalida freuen. Die Wetterprognose für die nächste Woche verspricht klaren Himmel und ideale Bedingungen für Sonnenanbeter und Urlauber in dieser idyllischen Region.

Sonnenschein pur: Die Wetterlage ab 30. Juli 2024

Die kommende Woche startet mit einem wahrhaft heißen Dienstag, am 30.7.2024, bei Temperaturen um die 37°C unter einem klarblauen Himmel. Der Wind bleibt bei angenehmen 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei spärlichen 23% verharrt. Ideal für einen Ausflug an den Strand oder eine Entdeckungstour durch die Landschaften von Santa Margalida.

Temperaturanstieg am Mittwoch

Am 31. Juli setzt sich das strahlende Wetter fort, jedoch mit einem leichten Temperaturanstieg auf 39°C. Die niedrige Luftfeuchtigkeit von 12% und der leichte Wind von 7 km/h versprechen einen besonders angenehmen Tag, trotz der hohen Temperaturen.

Angenehme Abkühlung im August

Der Start in den August bringt eine angenehme Abkühlung. Am 1.8.2024 erwartet die Bewohner und Gäste von Santa Margalida ein Höchstwert von 34°C und eine erfrischende Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 40%. Ein weiterer perfekter Tag, um die Insel Mallorca in ihrer vollen Pracht zu erleben.

Kurze Verschnaufpause

Am 2.8.2024 nimmt das Thermometer eine kurze Verschnaufpause und zeigt milde 30°C an. Der Tag wird von vereinzelten Wolken begleitet, welche allerdings kaum Einfluss auf das sonnige Gemüt der Region haben dürften.

Konstant sonnige Aussichten

Am 3. August und darauf folgenden Tagen kehrt der klare Himmel zurück und beschert uns konstante 30°C - 35°C. Geringfügig höhere Windgeschwindigkeiten von 7 km/h am 5. und 6. August könnten für eine willkommene Brise sorgen, die die sommerliche Hitze angenehm macht.

Wetterresümee für Santa Margalida

Für alle, die sonnige und heiße Tage schätzen, ist Santa Margalida in der ersten Augustwoche der ideale Ort. Die erwartete Kombination aus hohen Temperaturen und klarem Himmel bietet optimale Bedingungen für Urlaubsaktivitäten oder einfach zum Entspannen in diesem mediterranen Paradies. Besuchen Sie Santa Margalida und erleben Sie die sommerliche Wärme Mallorcas in einer der schönsten Regionen der Insel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.7.2024, 01:46:59. +++