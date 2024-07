Wettervorhersage Sencelles: Intensive Hitze und strahlend blauer Himmel über Mallorca (30.7.2024)

Die Hitzewelle setzt sich in Sencelles fort

Die Sommerhitze auf Mallorca lässt nicht nach, und die kleine Gemeinde SencellesSencelles ist keine Ausnahme. Die Wettervorhersage zeigt, dass sich die Bewohner und Besucher auf einige der heißesten Tage des Jahres einstellen müssen. Es herrschen klare, wolkenlose Himmel, die eine nahezu ununterbrochene Sonneneinstrahlung ermöglichen.

Höchsttemperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit

Vom 30. Juli bis 6. August 2024 erlebt Sencelles extrem hohe Temperaturen, die bis zu 42 Grad Celsius erreichen. Diese Temperaturen sind gekoppelt mit einer sehr niedrigen Luftfeuchtigkeit, die um 1% am 31. Juli und 11% am 1. August schwankt. Solche Bedingungen fordern von den Einheimischen und Touristen, stets hydratisiert zu bleiben und Schutzmaßnahmen gegen die Sonne zu ergreifen. Während dieser Periode weht der Wind moderat, was etwas Erleichterung von der drückenden Hitze bringen kann.

Vereinzelte Wolken trüben den strahlend blauen Himmel

Nach den Prognosen zu urteilen, wird der 2. und 6. August 2024 eine leichte Abwechslung in den klaren Himmel bringen. An diesen Tagen wird es vereinzelte Wolken geben, die allerdings nicht für ausreichende Abkühlung sorgen werden, da die Temperaturen immer noch hoch bleiben.

Sonnenuntergang und -aufgang in Sencelles

Für frühe Vögel und Fotografie-Liebhaber werden die Sonnenaufgänge und -untergänge während dieser Woche spektakulär sein. Der Sonnenaufgang in Sencelles ist früh, beginnend um 4:45 Uhr am 30. Juli und endet um 4:52 Uhr am 6. August. Die Sonnenuntergänge finden jeden Tag ungefähr zwischen 18:56 Uhr und 19:03 Uhr statt, perfekt, um den Tag mit einer fantastischen Sicht zu beenden.

Wetterübersicht für die nächste Woche in Sencelles

Die Windgeschwindigkeit bleibt während der nächsten Woche relativ schwach, mit Geschwindigkeiten zwischen 2 und 7 km/h. Die Luftdruckwerte sind tendenziell fallend, was auf Wetterstabilität hinweist. Aufgrund der niedrigen Luftfeuchtigkeit und der hohen Temperaturen ist es ratsam, Sonnenschutz zu verwenden und während der heißesten Stunden des Tages drinnen zu bleiben oder im Schatten zu ruhen.

Die Gemeinde Sencelles zeigt sich in diesen Tagen von ihrer sonnigen Seite und bietet ideale Bedingungen für Urlauber, die das warme Klima und die klare Sommerluft Mallorcas genießen möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.7.2024, 01:49:57. +++