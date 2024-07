7-Tage-Wetterprognose für Santa Eugènia: Sonnige Aussichten mit vereinzelten Wolken (31.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen in Santa Eugènia

Santa Eugènia, Mallorca - Die Sommerhitze hat die malerische Gemeinde Santa Eugènia fest im Griff. Mit Temperaturen, die diese Woche die 40-Grad-Marke streifen, verspricht sich die Insel von den klaren Himmelstagen ein echtes Sonnenbad. Hier erfahren Sie, was das Wetter in Santa Eugènia für Sie in den nächsten 7 Tagen bereithält.

Hochsommerwetter vom Feinsten: Santa Eugènia erstrahlt im Glanz der Sonne

Beginnend mit dem heutigen Tag zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite: Ein wolkenloser Himmel und Temperaturen, die am 31. Juli 2024 bis auf sengende 42°C ansteigen. Ein leichter Wind von 6 km/h sorgt zumindest für ein wenig Abkühlung, während die Luftfeuchtigkeit bei trockenen 4% liegt.

Am 1. August begrüßt uns der Tag ebenfalls mit strahlendem Sonnenschein und einer Höchsttemperatur von 39°C. Der Wind weht sanft mit lediglich 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 19%.

Leichter Regen bringt Abkühlung – Die Wetteraussichten für die kommenden Tage

Ein kurzes Intermezzo mit leichtem Regen kühlt die Gemüter am 2. August ein wenig ab, während das Thermometer immer noch beachtliche 38°C anzeigt. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 18% hält das angenehme Sommerwetter an.

Die darauf folgenden Tage bis zum 7. August sind geprägt von einem strahlend blauen Himmel, der von wenigen vorbeiziehenden Wolken unterbrochen wird. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 33°C und 36°C, was die idealen Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten oder einfach zum Genießen des mallorquinischen Sommers darstellt.

Himmlische Sonnenauf- und -untergänge

Freuen Sie sich auf die goldenen Stunden des Tages, wenn die Sonne um 4:47 Uhr emporsteigt und erst um 19:02 Uhr am Horizont von Santa Eugènia wieder verschwindet. Ein Naturschauspiel, das die Herzen höher schlagen lässt und jeden Sonnenauf- und -untergang zu einem unvergesslichen Moment macht.

Santa Eugènia lockt mit seinem einladenden Wetter nicht nur Sonnenanbeter an. Die klare Luft und die weite Sicht laden auch zu ausgiebigen Spaziergängen und Entdeckungstouren ein. Genießen Sie den mallorquinischen Sommer in all seinen Facetten und vergessen Sie nicht, sich ausreichend zu schützen und zu hydratisieren.

