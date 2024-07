7-Tage-Wetterprognose für Santa Maria del Camí: Sonnenschein und sommerliche Temperaturen dominieren (31.7.2024)

Aktuelle Wetteraussichten für Santa Maria del Camí

Die kommenden Tage in Santa Maria del Camí versprechen, typisch für den Sommer auf Mallorca, überwiegend sonniges Wetter und hohe Temperaturen. Die Bewohner und Besucher können sich auf eine Woche voller Sonne und klarem Himmel freuen, die sich ideal für diverse Freiluftaktivitäten anbietet.

Sonne pur und hohe Temperaturen zum Ende des Juli

Am 31. Juli 2024 herrschen in Santa Maria del Camí hochsommerliche Verhältnisse mit Temperaturen, die auf bis zu 40 Grad Celsius klettern. Ein klarer Himmel begleitet diesen heißen Tag, während eine leichte Brise mit etwa 5 km/h etwas Erleichterung bringen dürfte. Die Luftfeuchtigkeit ist mit nur 12 % erstaunlich gering, was die hohen Temperaturen etwas erträglicher machen könnte.

Angenehmer Start in den August

Der 1. August bringt weiterhin klaren Himmel, mit etwas sanfteren Temperaturen um 37 Grad Celsius. Die Windverhältnisse bleiben mild und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 27 % an, was das Wetter angenehmer gestaltet für alle, die die Insel draußen genießen möchten.

Kleiner Regenschauer bringt Abkühlung

Am 2. August erwartet die Region Santa Maria del Camí ein leichter Regen, der für eine willkommene Abkühlung sorgen wird. Die Temperaturen bleiben mit 37 Grad Celsius hoch, aber der Regen könnte für eine frische Brise sorgen. Die relative Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck deuten auf eine geringfügige Wetteränderung hin.

Entspannung bei klarer Sicht

Vom 3. bis 5. August zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und gemäßigten Temperaturen von 33 bis 34 Grad Celsius. Die relative Feuchtigkeit nimmt merklich zu, was für angenehm warme Sommerabende spricht.

Leichte Bewölkung zum Wochenende

Zum Ende der Woche, am 6. und 7. August, hält das schöne Wetter an, jedoch mit einigen vereinzelten bzw. vereinzelten Wolken am Himmel. Die Temperatur klettert am 7. wieder auf 36 Grad Celsius. Das ist perfekt, um die vielfältigen Landschaften und das kulturelle Angebot von Santa Maria del Camí zu entdecken.

So lässt sich die Wetterlage in Santa Maria del Camí zusammenfassen: Eine Woche nahezu ungetrübten Sonnenscheins und hoher Temperaturen steht bevor, die ideal ist für Urlauber, die das mediterrane Klima Mallorcas suchen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.7.2024, 00:50:59. +++