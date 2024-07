7-Tage-Wettertrend für Sineu: Hitzewelle und Sonnenschein (31.7.2024)

Heiße Tage und laue Nächte: Der Wetterausblick für Sineu

Die kommenden Tage in Sineu stehen ganz im Zeichen der sommerlichen Hitze. Beginnend am 31. Juli 2024, dürfen sich Einwohner und Besucher auf eine Periode mit klarem Himmel und Temperaturen vorbereiten, die in Spitzen bis zu 41°C erreichen. Diese heißen Tage sind geprägt von einer trockenen Atmosphäre, was durch eine relative Luftfeuchtigkeit von nur 5% und sanften Winden von 7 km/h am 31. Juli gezeigt wird.

Sonne satt und tropische Stimmung auf Mallorca

Der Himmel über Sineu bleibt weitgehend klar, wie das strahlende Wetter des 1. August 2024 demonstriert. Mit einer Höchsttemperatur von 39°C und leichter Brise von 4 km/h können sich Sonnenanbeter freuen, während das Thermometer auch in den frühen Morgenstunden kaum Erbarmen zeigt. Sonnenaufgang ist schon um 4:47 Uhr, also bereiten Sie sich mit ausreichendem Sonnenschutz auf längere Tageslichtstunden vor.

Leichter Regen küsst Sineu – Eine willkommene Abkühlung?

Am 2. August, bricht ein wenig die Hitze mit dem Auftreten von leichtem Regen. Obwohl die Temperatur auf 36°C etwas sinkt, bleibt die Stimmung durch den klaren Himmel beinahe ungetrübt. Mit einer sanften Brise von 5 km/h und ansteigender Luftfeuchtigkeit von 25% ist eine kurze, ersehnte Abkühlung in Sicht.

Stabiles Hochdruckgebiet bestimmt weiterhin das Wettergeschehen

In den darauf folgenden Tagen, bis zum 7. August 2024, präsentiert Sineu sich als Urlaubsparadies mit einer Reihe von sonnigen und warmen Tagen. Sowohl der 3. als auch der 4. August versprechen mit Temperaturen von 32°C und 33°C und klarem Himmelsbild weiterhin puren Sommergenuss. Doch Selbst in der Abenddämmerung, mit Sonnenuntergängen gegen 18:58 Uhr, werden Werte um die 30 Grad erwartet.

Vom 5. bis 7. August setzt sich das beständige Sommerwetter fort, mit einem leichten Anstieg auf 35°C bzw. 37°C bevor das Wetter am letzten Tag der Woche mit 33°C und etwas mehr Wolken gemischter wird.

