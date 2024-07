7-Tage-Wettervorhersage für Montuïri: Hitzewelle und sonnige Aussichten (31.7.2024)

Aktuelle Wetterlage in Montuïri

Die sommerlichen Temperaturen in Montuïri erreichen in diesen Tagen Spitzenwerte und sorgen für eine nahezu ungetrübte Hitzewelle. Der klare Himmel dominiert die Szenerie und ermöglicht Einheimischen wie Touristen gleichermaßen das vollständige Auskosten der mallorquinischen Sonne. Damit Sie bestens auf die kommenden Tage vorbereitet sind, präsentieren wir Ihnen eine detaillierte 7-Tage-Wettervorhersage für Montuïri.

Wetterübersicht für die kommende Woche

In der Woche vom 31. Juli bis zum 7. August 2024 erwartet die Bewohner und Besucher von Montuïri eine Periode mit durchgängig hohen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel. Die Werte variieren zwischen 33°C und 40°C, was die Notwendigkeit von Sonnenschutz und ausreichend Flüssigkeitszufuhr unterstreicht.

Der 31. Juli 2024 startet mit einem Maximum von 40°C und einem wolkenlosen Himmel, der bis in die Abendstunden für strahlende Sonne sorgt. Ein leichter Wind von 7 km/h wird für eine kleine Abkühlung sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei niedrigen 8% bleibt.

Der Folgetag, der 1. August, bleibt mit 39°C ebenfalls extrem warm und wolkenlos. Mit einer leichten Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer angestiegenen Luftfeuchtigkeit von 18% ist ein behagliches Klima zu erwarten.

Am 2. August kündigen sich leichte Regenschauer an, die jedoch nichts an den sommerlichen 36°C ändern werden. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 25% könnte die Wärme etwas drückender erscheinen lassen.

Mildere Temperaturen und klare Nachthimmel

Die Tage darauf zeigen ein allgemeines Absinken der Temperaturen, welches den Anwohnern von Montuïri ein angenehmeres Klima verspricht. Der 3. und der 4. August kommen mit angenehmen 33°C daher, wobei der Himmel klar bleibt und die Luftfeuchtigkeit weiter ansteigt.

Die nächstfolgenden Tage bis zum 7. August präsentieren sich weiterhin freundlich und sommerlich heiß mit Temperaturen, die wieder auf 36°C ansteigen, bevor sie am letzten Tag der Prognose wieder auf 34°C zurückgehen. Die Bewölkung nimmt zum Ende der Woche hin leicht zu, was eine willkommene Abwechslung zu der starken Sonneneinstrahlung darstellen könnte.

Ausblick und Empfehlungen

Trotz der leichten Bewölkung in den letzten Tagen bleibt die Woche überwiegend sonnig, was längere Aufenthalte im Freien äußerst attraktiv macht. Dennoch ist es ratsam, Schutzmaßnahmen gegen die Sonne zu treffen und die klimatischen Bedingungen zu beachten. Planen Sie Ihre Aktivitäten vorausschauend und bleiben Sie hydratisiert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.7.2024, 00:45:11. +++