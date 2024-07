Aktuelle Wetteraussichten für Sant Joan: Sonnig und heiß mit vereinzelten Regenschauern (31.7.2024)

Sommerhitze und klare Himmel dominieren in Sant Joan

Die sommerlichen Temperaturen auf Mallorca zeigen sich in Sant JoanSant Joan von ihrer besten Seite. Hoher Sonnenschein mit vereinzelten Regenschauern prägen das Wetter für die kommende Woche. Beginnen wir mit einer genaueren Betrachtung des Hochsommerwetters in dieser malerischen Gemeinde.

Ende Juli bringt Spitzenwerte auf das Thermometer

Am Mittwoch, den 31. Juli 2024, sorgt ein klarer Himmel für puren Sonnengenuss. Mit einer Temperatur von heißen 37 Grad Celsius sollten Einwohner und Besucher ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen und sich vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die erfrischende Brise bei 7 km/h Wind kann die Hitze allerdings etwas mildern.

Zu Beginn des Augusts bleibt es sonnig

Dieser sommerliche Trend setzt sich am Donnerstag, den 1. August 2024 fort, auch wenn das Thermometer leicht auf 35 Grad Celsius fällt. Ein weiterer Tag unter einem klaren Himmel bietet ideale Bedingungen, um die Schönheit Sant Joans zu erkunden. Der Tag beginnt bei Tagesanbruch um 04:47 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 19:10 Uhr.

Erfrischende Regenschauer und mäßige Abkühlung

Leichter Regen ist für den 2. August 2024 vorhergesagt, was für eine willkommene Abkühlung von den hohen Temperaturen sorgt. Mit milderen 35 Grad Celsius und leicht abnehmender Hitze verleiht der Regen der Landschaft neue Frische. Der Wind bleibt dabei beständig bei etwa 6 km/h.

Stabile Bedingungen in der ersten Augustwoche

Das erste Wochenende im August bietet eine unwesentliche Änderung in der Wetterlage. Mit Temperaturen, die weiterhin über 30 Grad Celsius liegen, bleibt es in Sant Joan auch in den darauf folgenden Tagen sonnig, bis auf gelegentliche Regenschauer. Besonders genießen können Sie die warmen Sommerabende bei Sonnenuntergängen nach 19 Uhr.

Wetterzusammenfassung für die Woche vom 31. Juli bis 7. August 2024

Ob Sie einen Strandtag planen oder sich auf eine Entdeckungstour durch Sant Joan begeben möchten, die aktuelle Wetterlage verspricht hervorragende Bedingungen für Freizeitaktivitäten bei gleichzeitigem Schutz vor der heißen Sommersonne. Vergessen Sie nicht, sich zeitweise im Schatten zu erholen und viel Wasser zu trinken, um sicherzustellen, dass Sie die mallorquinische Hitze genießen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.7.2024, 00:48:56. +++