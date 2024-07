Aktuelle Wetteraussichten für Selva: Heiße Tage und klare Nächte (31.07.2024 bis 07.08.2024)

Umfassende Wetterprognose für Selva auf Mallorca

In der malerischen Gemeinde Selva zeigt sich das Wetter von seiner sommerlich-heißen Seite. Wir werfen einen Blick auf die Wettervorhersage für die kommende Woche, vom 31. Juli bis zum 7. August 2024: von glühender Hitze über leichten Regen bis hin zu erfrischenden Abenden ist alles dabei.

Hochsommerliche Verhältnisse mit klarem Himmel

Den Anfang macht der 31. Juli 2024, an dem Sie strahlenden Sonnenschein und maximale Temperaturen von hochsommerlichen 41°C erwarten können. Mit einer angenehm leichten Brise von 5 km/h und einer extrem niedrigen Luftfeuchtigkeit von nur 8% lädt das Wetter geradezu zu Aktivitäten im Freien ein, vergessen Sie jedoch nicht auf ausreichenden Sonnenschutz!

Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, präzise um 4:46 Uhr und 19:02 Uhr, rahmen den längsten Tag des Jahres perfekt ein.

Beginn des August mit anhaltender Hitze

Im Zuge des 1. August setzt sich das stabile Wetter mit klarem Himmel fort. Eine geringfügige Temperaturabsenkung auf 39°C und leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit von 16% mag kaum spürbar sein. Windstille Verhältnisse und ein Luftdruck von 1011 hPa bedeuten weiterhin ideales Wetter für Strandbesuche und Wanderungen in der Umgebung.

Leichter Regen bringt Abkühlung

Am 2. August dürfen wir mit einer kleinen Erfrischung rechnen: Leichter Regen kündigt sich an, wobei die Temperaturen auf angenehme 37°C sinken. Somit bietet dieser Tag eine willkommene Pause von der anhaltenden Hitze. Mit 24% Luftfeuchtigkeit und einem Luftdruck von 1010 hPa bleibt das Wetter insgesamt freundlich – der perfekte Tag für einen Ausflug zu den weniger überlaufenen Orten Mallorcas.

Temperaturen der nächsten Tage

In den darauf folgenden Tagen bis zum 7. August pendeln sich die Temperaturen auf Werte zwischen 32°C und 36°C ein, wobei der Himmel meist klar bleibt. Die Nächte versprechen aufgrund der klaren Bedingungen ebenfalls warm zu sein, jedoch etwas kühler – ideal, um den Tag in einem der vielen Restaurants oder Bars in Selva ausklingen zu lassen.

Das Wetter bleibt auch weiterhin vom Sommer gezeichnet mit wenig bis mäßiger Bewölkung und nur gelegentlichen Windstößen, was die hohen Temperaturen etwas erträglicher macht. Ein Highlight für Frühaufsteher: Der Sonnenaufgang verschiebt sich allmählich von 4:46 auf 4:53 Uhr, während der Sonnenuntergang von 19:02 auf 18:55 Uhr früher einsetzt.

Ausblick und Empfehlungen

Die Wetterbedingungen in Selva laden zu diversen Sommeraktivitäten ein – von Strandtagen über Wanderungen bis hin zu städtischen Entdeckungstouren. Vergessen Sie jedoch nicht, stets ausreichend Wasser zu trinken und Schutz vor der intensiven Mittagssonne zu suchen. Denn auch wenn der Himmel klar ist, die Hitze kann insbesondere in den Mittagsstunden zu einer Herausforderung werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.7.2024, 00:52:08. +++