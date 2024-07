Aktuelle Wetterprognose für Inca: Intensive Sommerhitze und der Ausblick für die nächste Woche (31.7.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Inca und ein Ausblick auf die nächsten 7 Tage

Mit klaren Himmeln und ansteigenden Temperaturen erlebt Inca gerade den Höhepunkt des Sommers. Für die Bewohner und Besucher bedeutet dies, die Tage im Freien zu verbringen, die Sonne zu genießen, aber auch Vorsichtsmaßnahmen gegen die Hitze zu ergreifen. Anhaltend hohe Temperaturen sind sowohl ein Geschenk als auch eine Herausforderung.

Heute, am 31. Juli 2024,erlebt Inca bei 42°C einen Tag mit klarem Himmel, die Brise ist mit 6 km/h eher sanft, und die niedrige Luftfeuchtigkeit von 4% macht es erträglicher. Der Sonnenaufgang ist für 4:46 Uhr und der Sonnenuntergang für 19:02 Uhr zu erwarten.

Am 1. August 2024setzt sich das klare Wetter fort, aber die Temperatur fällt leicht auf 40°C, die Windgeschwindigkeit ist mit 2 km/h kaum spürbar und die Feuchtigkeit steigt auf 13%. Das Aufgebot der Sonne beginnt um 4:47 Uhr und endet um 19:01 Uhr.

Kleiner Wandel am 2. August 2024:Ein leichter Regen kündigt sich an und sorgt für eine Abkühlung auf 38°C. Die Windgeschwindigkeit liegt bei 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 20%. Sonnenauf- und Untergang sind um 4:48 Uhr bzw. um 19:00 Uhr.

Angenehme Abkühlung am 3. August 2024:Die Temperaturen gehen auf 33°C zurück, der Himmel bleibt klar, aber die Luftfeuchtigkeit nimmt mit 34% zu. Ein angenehmer Wind von 5 km/h begleitet den Tag, der bei Sonnenaufgang um 4:49 Uhr beginnt und um 18:59 Uhr endet.

Das Wetter stabilisiert sich ab dem 4. August 2024:Es herrscht klarer Himmel mit 34°C. Die nächsten Tage bieten ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten, da die Luftfeuchtigkeit bei einer angenehmen 38% liegt, der Wind weiterhin schwach mit 2 km/h weht und der Luftdruck stabil bei 1015 hPa bleibt. Der Sonnenaufgang ist um 4:50 Uhr, der Sonnenuntergang um 18:58 Uhr.

Bis zum 7. August 2024 erwarten uns weiterhin hohe Temperaturen zwischen 35°C und 37°C, jedoch mit einer Variation der Wetterbedingungen. Wir sehen wenige Wolken am 6. August und gebrochene Wolken am 7. August, was die Intensität der Sonneneinstrahlung etwas mildert. Dies könnte die Möglichkeit bieten, das Wetter ein wenig entspannter zu genießen. Der Wind bleibt mit Geschwindigkeiten von 2-3 km/h mild und die Feuchtigkeitswerte liegen zwischen 19% und 32%, was das typische mediterrane Klima widerspiegelt.

Offenbar ist die aktuelle Woche ideal für all jene, die die Wärme des mediterranen Sommers in vollen Zügen genießen möchten. Bedenken Sie jedoch stets die Notwendigkeit, angemessene Schutzmaßnahmen gegen die Sonne zu ergreifen und ausreichend zu hydratisieren.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.7.2024, 00:40:03. +++