Heiß und sonnig: Die Wetteraussichten für Sóller vom 31. Juli bis zum 7. August 2024 (31.7.2024)

Die aktuelle Wetterwoche in Sóller – Strahlende Aussichten für Sonnenanbeter

Während in anderen Regionen Europas das Wetter durchwachsen scheint, zeigt sich Sóller auf Mallorca in seiner ganzen sommerlichen Pracht. Die kommende Woche verspricht beste Bedingungen für Urlauber und Bewohner der idyllischen Ortschaft im Westen der Mittelmeerinsel – wir werfen einen Blick auf die sonnenverwöhnten Prognosen.

Hitzewelle hält an: Sonnige Tage voraus

Am Mittwoch, den 31. Juli 2024 wird es mit Höchstwerten von satten 37°C nicht nur warm, sondern heiß. Der Himmel über Sóller präsentiert sich wolkenlos und der Wind weht sanft mit nur 3 km/h. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von lediglich 25% und einem Luftdruck von 1014 hPa können Sie die klare Sicht und den frühmorgendlichen Sonnenaufgang bereits um 4:47 Uhr genießen, bevor der Tag um 19:03 Uhr in einen sternenklaren Abend übergeht.

Der Donnerstag, 1. August begrüßt die Einwohner und Gäste Sóllers mit ähnlichen Bedingungen: Die Temperatur erreicht angenehme 36°C bei einem weiterhin ruhigen Wind. Der Himmel bleibt klar, allerdings steigt die Luftfeuchtigkeit ein wenig auf 36%, während der Luftdruck auf 1012 hPa sinkt.

Milde Winde, vereinzelte Wolken: Stabiles Sommerwetter hält an

Zum Freitag, den 2. August, kündigen sich mit vereinzelten Wolken leichte Veränderungen am Himmel über Sóller an. Die Temperaturen bleiben mit 35°C weiterhin im hohen Sommerbereich, und auch der Wind behält seine sanfte Natur bei 3 km/h.

Das Wochenende startet am Samstag, den 3. August, mit einer leichten Temperaturabkühlung auf 31°C. Der Himmel zeigt sich jedoch unbeeindruckt davon weiterhin klar, während der Wind auf 4 km/h anzieht.

Stetige Wetterlage – geringfügige Schwankungen zu erwarten

In der ersten Augustwoche zeugt die Wetterlage in Sóller von Beständigkeit. Sonntag, der 4. August, und Montag, der 5. August, bieten weitere Tage mit klarem Himmel und Höchsttemperaturen von 31°C bzw. 34°C. Der Wind bleibt schwach und die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig an.

Der Dienstag, der 6. August, sowie der Mittwoch, der 7. August, schließen die Wettervorhersage mit leichten Wolken und Temperaturen um die 34°C ab. Dabei bleibt es weitestgehend trocken und die Urlaubsstimmung ungetrübt.

