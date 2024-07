Heiße Sommertage: Wettervorhersage für Algaida (31.07.24 - 07.08.24)

Temperaturen klettern auf sommerliche Höhen: Algaida erwacht unter klarer Sonne

Während der Sommer auf Mallorca in voller Pracht steht, zeigt sich das Wetter in AlgaidaAlgaida von seiner sengend heißesten Seite. Die kommenden Tage versprechen weitgehend klaren Himmel und hohe Temperaturen, die die Sommerhitze auf Mallorca unterstreichen.

Heutiges Wetter in Algaida: 31. Juli 2024

Am heutigen Mittwoch beginnt der Tag mit einem strahlenden Sonnenaufgang um 4:47 Uhr, der den Weg für einen Tag unter klarem Himmel ebnet. Mit Temperaturen, die auf stolze 40°C klettern, sollten Einwohner und Besucher ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen und Sonnenschutz beachten. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 9% unglaublich niedrig, und der leichte Wind bei 7 km/h wird als angenehme Brise wahrgenommen.

Algaida Wettertrend: 1. bis 7. August 2024

Der gesamte Wettertrend für Algaida sieht eine Fortsetzung der heißen, überwiegend klaren Tage vor. Doch auch leichter Regen ist am 2. August zu erwarten, was eine erfrischende Abwechslung von den heißen Temperaturen bedeuten könnte. Die darauf folgenden Tage bleiben mit Temperaturen zwischen 32°C und 35°C heiß.

Die Nächte bringen nur eine geringe Abkühlung, und der Wind weht meist sanft bei Geschwindigkeiten zwischen 4 und 8 km/h. Geringe Bewölkung zeigt sich erst gegen Ende der Woche, am 6. und 7. August mit einigen Wolken und aufgelockerter Bewölkung, was der Hitze jedoch kaum Einhalt gebietet.

Wochenend-Ausblick für Algaida: 6. und 7. August 2024

Das Wochenende in Algaida behält die warmen Temperaturen bei, während sich der Himmel von fast wolkenlos zu leicht bewölkt verändert. Sonnenauf- und -untergänge sind weiterhin früh bzw. spät, was lange, sonnengefüllte Tage verspricht. Besucher sollten weiterhin auf Sonnenschutz achten und die heißen Tage für Aktivitäten am frühen Morgen oder späten Nachmittag planen, um die stärkste Hitze zu meiden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.7.2024, 00:29:33. +++