Herrliche Sonnentage in Sant Llorenç des Cardassar: Die Wettervorhersage vom 31. Juli bis zum 7. August 2024 (31.7.2024)

Wetterprognose für Sant Llorenç des Cardassar

Die kommende Woche verspricht herrliches Sommerwetter in Sant Llorenç des CardassarSant Llorenç des Cardassar mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Die perfekte Gelegenheit, die Strände Mallorcas zu genießen oder die natürliche Schönheit der Insel zu erkunden.

Wetter Highlights der Woche

Beginnend mit einem klaren Himmel am Mittwoch, den 31. Juli, können wir uns auf Temperaturen von bis zu 32°C freuen. Ein leichter Wind von 5 km/h wird für eine angenehme Brise sorgen. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 36% relativ niedrig, was zu dem komfortablen Gefühl beiträgt.

Am Donnerstag, den 1. August, setzt sich das schöne Wetter fort, mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 31°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt etwas an auf 51%, wobei der Wind mit 4 km/h eher schwach bleibt.

Durch den Einzug leichter Wolkenfelder am Freitag, den 2. August, kühlt es leicht auf 29°C ab, und die Windgeschwindigkeit nimmt zu auf 6 km/h.

Das Wochenende beginnt am Samstag, den 3. August, mit klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 28°C, während der Wind auf 8 km/h ansteigt.

Am Sonntag, dem 4. August, genießen wir erneut eine klare Sicht bei 29°C und einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 59%.

Die darauffolgende Woche startet am Montag mit anhaltend klarem Himmel bei 29°C, einem angenehmen Wind und einer Luftfeuchtigkeit von 55%.

Am Dienstag, den 6. August, sehen wir wenige Wolken am Himmel mit weiterhin hohen Temperaturen von 30°C, bevor am Mittwoch, den 7. August, der Himmel durch mehr Wolken bedeckt sein wird, und die Temperaturen leicht auf 29°C abkühlen.

Genießen Sie die langen Sommertage

Die Sonnenaufgangszeiten bewegen sich in dieser Woche zwischen 4:45 Uhr und 4:51 Uhr, was bedeutet, dass die Tage lang und voller Licht sind. Die Sonnenuntergänge liegen zwischen 19:00 Uhr und 18:53 Uhr, was genügend Zeit für abendliche Aktivitäten im Freien lässt.

Planen Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten entsprechend und vergessen Sie nicht, sich mit ausreichend Sonnenschutz zu versorgen, um die Sommertage in vollen Zügen genießen zu können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.7.2024, 00:49:24. +++