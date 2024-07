Hitzewelle und klare Aussichten: Costitx-Wetter vom 31. Juli bis 7. August 2024 (31.7.2024)

Wetterwoche Costitx: Hochsommerliche Temperaturen und sonnige Momente

Die Gemeinde Costitx auf Mallorca bereitet sich auf eine heiße Woche voller Sonnenschein und warmen Sommernächten vor. Der Hochsommer zeigt sich von seiner besten Seite, mit klarem Himmel und Temperaturen, die stellenweise die 40-Grad-Marke überschreiten. Hier ist ein detaillierter Blick auf das, was die Einheimischen und Touristen im Herzen der Insel erwarten können.

Sonniges Glanzstück zum Monatsende

Mittwoch, der 31. Juli 2024: Die Bewohner und Gäste von Costitx können sich auf einen strahlenden Tag freuen, bei dem das Quecksilber bis auf satte 42°C klettern wird. Mit einem klaren Himmel und einer sanften Brise von 7 km/h ist es ein perfekter Tag, um die mallorquinische Sonne zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt bei spärlichen 2%, und der Luftdruck zeigt sich stabil bei 1014 hPa. Der Sonnenaufgang erwartet Sie früh um 4:46 Uhr, und die Abenddämmerung setzt erst gegen 19:02 Uhr ein.

Begrüßung des August mit weiterhin hohen Temperaturen

Donnerstag, 1. August 2024: Der erste Tag des Monats begrüßt Costitx mit klarer Sicht und einer Höchsttemperatur von 40°C. Mit einem gemächlichen Wind von gerade einmal 3 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 14% bleibt es heiß und trocken. Das barometrische Druckniveau sinkt leicht auf 1011 hPa. Der Sonnenaufgang gibt es um 4:47 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:01 Uhr.

Erfrischende Abwechslung: Leichter Regen kühlt ab

Freitag, 2. August 2024: Eine kleine Erfrischung ist in Sicht, denn mit leichtem Regen und einer sanften Brise von 5 km/h sinkt das Thermometer auf angenehmere 38°C. Die Feuchtigkeit steigt auf 20% und der Luftdruck fällt geringfügig auf 1010 hPa. Die Sonne grüßt um 4:48 Uhr und verabschiedet sich um 19:00 Uhr.

Beginnende Abkühlung und strahlender Sonnenschein

Das Wochenende leitet dann eine Phase mit etwas verminderter Hitze ein. Samstag und Sonntag erwarten uns maximale Werte um die 34°C mit einem klaren Himmel, der für ausgiebige Sonnenbäder geradezu einlädt. Der Wind zeigt sich beständig mild und die Feuchtigkeit nimmt zu, sorgt aber für keine unangenehmen Überraschungen.

Ausblick: Beständig gutes Wetter zu Beginn der neuen Woche

Die neue Woche in Costitx startet mit sonnigem Gemüt und Temperaturen, die sich wieder aufwärts bewegen. Von Montag bis Mittwoch erwarten die Bewohner wieder steigende Temperaturen von 36°C bis 38°C mit einer kurzen Stippvisite von ein paar Wolken am Dienstag. Der Wind bleibt günstig und die Luftfeuchtigkeit hält sich in moderaten Bereichen.

Fazit: Sonne satt mit kurzer Abkühlung

Zusammengefasst präsentiert sich das Wetter in Costitx in der ersten Augustwoche als sommerlich heiß mit einer leichten Erholungspause am Freitag. Ideale Bedingungen für alle, die den mallorquinischen Hochsommer in vollen Zügen genießen möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.7.2024, 00:36:30. +++