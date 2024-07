Hochsommerliche Hitze und klare Himmel in Campanet: Ihre Wetterprognose für die erste Augustwoche 2024 (31.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen in Campanet

Das Wetter in Campanet präsentiert sich für die erste Augustwoche des Jahres 2024 von seiner besten Seite mit hochsommerlichen Temperaturen und weitgehend klarem Himmel. Die Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge malen täglich ein atemberaubendes Bild an den Himmel über Mallorca, während die Hitze des Hochsommers das Lebensgefühl der Insel prägt.

Lokale Wettertrends für Campanet vom 31. Juli bis 7. August 2024

Beginnend am 31. Juli, erstrahlt der Ort Campanet in der prallen Sonne bei beeindruckenden 39°C, während eine leichte Brise mit etwa 5 km/h für etwas Erfrischung sorgt. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nur 15% ist es der ideale Tag, um das klare Wetter zu genießen.

Am 1. August setzt sich das strahlend sonnige Wetter fort, mit Temperaturen um die 37°C und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 25%. Der Wind bleibt moderat und die Barometer steigen etwas an, was auf stabiles Wetter hindeutet.

Ein Wechsel tritt am 2. August ein, wo leichte Regenschauer die Gegend mit einer Temperatur von 35°C kühlen und eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 33% den Tag bestimmen. Der Wind bleibt konstant bei 5 km/h, was einen angenehmen Tag im Freien verspricht, solange Sie einen Schirm dabei haben.

Die Tage vom 3. August bis 7. August bieten eine Mischung aus klarem Himmel und leicht bewölkten Perioden, bei Temperaturen, die zwischen 31°C und 35°C schwanken. Die Feuchtigkeit steigt sukzessive an, bleibt aber dennoch in einem komfortablen Rahmen. Besonders am 7. August, wenn sich der Himmel mit aufziehenden Wolken füllt, können Besucher von Campanet die leicht reduzierten Temperaturen genießen.

Klimatische Bedingungen und Empfehlungen für diese Woche

Bei solch vorherrschendem Wetter empfehlen wir, tagsüber ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, Sonnenschutz zu verwenden und während der spitzen Mittagszeit Schatten zu suchen. Genießen Sie die lauen Abendstunden, die die Insel zu bieten hat, ob bei einem Spaziergang durch Campanet oder bei einem Abendessen im Freien.

Präzise Wetterdaten für Ihre Planung

Luftdruck, Feuchtigkeit und Windgeschwindigkeiten bleiben während dieser Woche relativ konstant, was darauf hindeutet, dass die Wettervorhersage zuverlässig ist und Sie Ihre Aktivitäten im Voraus planen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.7.2024, 00:34:21. +++