Sonnige Aussichten für Manacor: Die Wetterprognose vom 31. Juli bis 7. August 2024 (31.7.2024)

Strahlender Sonnenschein mit vereinzelten Wolken über Manacor

Manacor, das Herz Mallorcas, kann sich in der ersten Augustwoche 2024 auf überwiegend klares Himmelsgewölbe und warme Sommertemperaturen freuen. In diesem Wetterbericht erwarten Sie detaillierte Informationen zu Temperaturtrends, Windverhältnissen und anderen klimatischen Besonderheiten für den Zeitraum vom 31. Juli bis zum 7. August 2024.

Wetterübersicht für Manacor (31.07.2024 - 07.08.2024) Der Beginn der Augustwoche startet in Manacor mit einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 34 Grad Celsius am 31. Juli. Der Wind weht mild mit 5 km/h, die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 27 Prozent und der Luftdruck misst 1014 hPa. Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gestalten den Tag zwischen 4:45 Uhr morgens und 19:00 Uhr abends.

Am Folgetag, dem 1. August, setzt sich das strahlende Wetter fort mit einer noch heißeren Temperatur von bis zu 35 Grad Celsius. Eine leichte Brise von 3 km/h begleitet den sonnigen Tag, während die Feuchtigkeit auf 35 Prozent ansteigt und der Druck leicht auf 1011 hPa sinkt. Die Sonne grüßt um 4:46 Uhr und verabschiedet sich um 18:59 Uhr.

Der 2. August bringt eine kleine Abkühlung mit leichten Regenschauern, begleitet von Temperaturen um 31 Grad Celsius. Der Wind bleibt konstant bei 5 km/h, jedoch erhöht sich die Feuchtigkeit auf 46 Prozent und der Luftdruck fällt leicht auf 1010 hPa. Genießen Sie das erfrischende Wetter von Sonnenaufgang um 4:47 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 18:58 Uhr.

In den darauffolgenden Tagen bis zum 7. August dürfen sich Einheimische und Besucher über eine Serie von klaren bis leicht bewölkten Tagen freuen, wobei die Temperaturen stabil um die 30 Grad Celsius Marke herumtänzeln.

Highlights der Woche in Manacor

Die gesamte Woche verspricht in Manacor eine ausgezeichnete Zeit bei Tagestemperaturen, die für sommerliche Aktivitäten wie das Erforschen der wunderschönen Landschaften, eine perfekte Kulisse bieten. Besonders empfehlenswert sind diese sonnigen Tage für Ausflüge in die historischen Orte der Region oder einfach nur, um an einem der vielen Traumstrände Mallorcas zu entspannen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.7.2024, 00:42:50. +++