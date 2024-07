Sonniges Hochsommer-Wetter in Lloseta: Eine Woche voller Sonne und klarer Himmel (31.7.2024)

Das herrliche Sommerwetter in Lloseta

Die hochsommerlichen Temperaturen auf Mallorca stellen die Bewohner und Besucher von LlosetaLloseta auf die Probe, denn die kommende Woche verspricht extrem heiße Tage. Hier ist ein detaillierter Blick auf das, was uns vom 31. Juli bis zum 7. August 2024 erwartet.

Prognose: Eine Hitzewelle, die für Mallorca zum Standard wird

Den Start in die heißeste Periode des Jahres markiert der 31. Juli 2024, an dem die Temperaturen auf ein sengendes Hoch von 41 Grad Celsius klettern. Der Himmel zeigt sich klar, und die leichte Brise mit 5 km/h wird kaum für Abkühlung sorgen. Die Luftfeuchtigkeit von nur 4% verstärkt das Gefühl trockener Hitze. Sonnenauf- und -untergänge um 4:46 Uhr und 19:02 Uhr rahmen diesen glühenden Sommertag ein.

Achtsame Planung für außenstehende Aktivitäten erforderlich

Der 1. August bleibt ähnlich heiß mit Temperaturen um die 39 Grad Celsius. Der klare Himmel trägt weiterhin zum Gefühl einer endlosen Sommerzeit bei. Eine äußerst schwache Windbewegung und eine moderat steigende Luftfeuchtigkeit von 13% sind zu erwarten. Trotz des geringen Winds von nur 2 km/h bleibt es schwül.

Am 2. August führt leicher Regen zu einer geringfügigen Abkühlung, wobei das Thermometer immer noch hohe 37 Grad Celsius anzeigt. Bei dieser Wetterlage wird empfohlen, entsprechende Maßnahmen zum Schutz vor der Hitze einzuplanen und auf eine ausreichende Hydratation zu achten. Der Wind bewegt sich leicht mit 4 km/h.

Etwas Entspannung in der Hitze

Die Tage des 3. und 4. August bieten eine willkommene Pause von der extremen Hitze mit Höchsttemperaturen von 32 Grad Celsius. Der klare Himmel bleibt bestehen, und der Wind weht sanft. Dennoch ist weiterhin Vorsicht vor dieser sommerlichen Hitze geboten, insbesondere für ältere Menschen und Kinder.

Ausblick auf die zweite Wochenhälfte

Die spätere Woche präsentiert sich mit beständigen Temperaturen von 35 Grad Celsius am 5. August und leicht steigender Temperatur auf 36 Grad am 6. August. Leichte Bewölkung trübt das Bild des sonst so klaren Himmels kaum. Der 7. August lässt die Woche mit milderen 34 Grad Celsius und erneut leichter Bewölkung ausklingen. Ideal, um die langen Sommerabende im Freien zu genießen.

Das durchgängige Hochdruckgebiet sorgt für eine anhaltende Stabilität des Wetters, was die Planung von Veranstaltungen und Außenaktivitäten erleichtert – natürlich immer unter Berücksichtigung des nötigen Sonnenschutzes. Die Sonnenstunden verringern sich zwar langsam, bieten aber weiterhin genügend Licht für alle, die das mallorquinische Wetter in vollen Zügen genießen möchten.

