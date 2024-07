Sonniges Wetter mit vereinzelter Bewölkung erwartet Estellencs in der ersten Augustwoche 2024 (31.7.2024)

7-Tage-Wettervorhersage für Estellencs, Mallorca

Estellencs erwartet eine sonnengeküsste Woche, wobei sich der Himmel von klarem Azur bis hin zu leicht bewölkt präsentieren wird. Die Küstenstadt an Mallorcas traumhafter Serra de Tramuntana empfängt ihre Besucher und Bewohner mit perfekten Bedingungen für sommerliche Aktivitäten und Entspannung unter der Mittelmeersonne.

Wetteraussichten für das Ende Juli und den Anfang August 2024

Der Mittwoch, der 31. Juli 2024, zeigt sich von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf heiße 31°C klettern. Die Brise ist leicht mit 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 50%. Sonnenanbeter können den Sonnenaufgang um 4:48 Uhr begrüßen und den Tag bis zum Sonnenuntergang um 19:04 Uhr in vollen Zügen genießen.

Am Donnerstag, den 1. August, bleibt der Himmel klar, aber die Temperaturen sinken leicht auf angenehme 29°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 70%, und es wehen weiterhin leichte Winde von 4 km/h. Das barometrische Druckniveau zeigt einen leichten Rückgang auf 1012 hPa.

Der Freitag, der 2. August, begrüßt die Einwohner und Gäste von Estellencs mit verstreuten Wolken am Himmel, aber immer noch hohen Temperaturen von 28°C. Die Windgeschwindigkeit bleibt beständig bei 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 67% absinkt.

Angenehmes Wochenendwetter für Freizeitaktivitäten im Freien

Mit Beginn des Wochenendes am Samstag, den 3. August, dürfen wir uns auf eine klare Sicht freuen, und eine leichte Brise von 5 km/h wird für Abkühlung bei 27°C sorgen. Feuchtigkeit und Druck bleiben in der Norm, was draußen geplante Vorhaben begünstigt.

Weiter geht es am Sonntag, den 4. August, mit ungetrübtem Sonnenschein und 28°C. Ein nahezu windstiller Tag mit lediglich 3 km/h Windgeschwindigkeit verspricht ideale Bedingungen für einen Strandbesuch oder eine Wanderung in den nahegelegenen Bergen.

Eine neue Woche in Estellencs beginnt weiterhin sonnig

Den Start in die neue Woche am Montag, den 5. August, markiert ein weiterer sonniger Tag mit 28°C und einer leichten Brise von 2 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 63% und einem Druck von 1013 hPa bleibt das Wetter angenehm stabil.

Am Dienstag, den 6. August, ziehen ein paar harmlose Wolken auf, doch es bleibt warm mit 29°C. Die sanften Winde und die moderate Luftfeuchtigkeit von 59% gewährleisten weiterhin einen angenehmen Sommer.

Zum Abschluss der siebentägigen Vorschau, am Mittwoch, den 7. August, erfahren wir leicht verstreute Wolken am Himmel über Estellencs, doch die Temperaturen halten sich beständig bei 28°C. Dabei empfiehlt sich das Wetter für nahezu alle geplanten Sommeraktivitäten.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit aktuellen Wetterinformationen für Estellencs und planen Sie Ihre Tage mit der Verlässlichkeit unserer Prognosen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.7.2024, 00:38:36. +++