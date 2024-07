Wetter in Alcúdia: Klare Himmel und sommerliche Temperaturen dominieren die erste Augustwoche 2024 (31.7.2024)

Strahlende Sonnentage und eine frische Brise im Paradies Mallorcas

Die kommende Woche begrüßt die Gäste und Bewohner von Alcúdia mit einem wahren Potpourri aus strahlendem Sonnenschein und angenehmen sommerlichen Temperaturen, die dem idyllischen Bild eines perfekten Mittelmeerurlaubs in nichts nachstehen. Vom 31. Juli bis zum 7. August 2024 verspricht das Klima auf Mallorca fast durchgängig klaren Himmel und Temperaturen, die zum Verweilen am Strand und zu ausgedehnten Bummeln durch die charmante Altstadt von Alcúdia einladen.

Wettertrend für die Urlaubsregion Alcúdia – Sonne satt und leichte Abkühlung

Zu Beginn der Woche, am 31. Juli, erwartet uns ein Höhepunkt der sommerlichen Wärme mit Höchsttemperaturen von 35°C, begleitet von einem leichten Windzug mit 6 km/h. Der Tag erwacht mit dem Sonnenaufgang um 4:45 Uhr und bietet sonnenhungrigen Urlaubern über 14 Stunden reinstes Ferienvergnügen bis zum Sonnenuntergang um 19:02 Uhr.

Am 1. August nimmt die Hitze eine kleine Pause und lässt das Thermometer auf angenehme 31°C sinken – perfekt für alle, die den Tag lieber aktiv gestalten und die Insel erkunden wollen. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf moderate 53% an, was die Wärme gut erträglich macht.

Eine leichte Erfrischung bringt der 2. August mit sich, wenn gelegentlicher leichter Regen für Abkühlung sorgt und das Quecksilber auf 30°C fällt. Ein sanfter Wind von 7 km/h sorgt für eine angenehme Brise. In der Nacht bleibt es warm und die Sterne werden am klaren Himmel hervortreten.

Das Wochenende in Alcúdia startet mit einem klaren Himmel am 3. August; die Temperaturen liegen bei maximal 28°C. Weiterhin sorgt die Meeresbrise für ein ausgewogenes Klima und hält die Abende erfrischend. Im Vergleich zu den letzten Tagen steigt die Luftfeuchtigkeit leicht an, was den Abendstunden eine etwas tropischere Atmosphäre verleiht.

Die folgenden Tage, 4. und 5. August, zeichnen sich durch beständig klare Himmel aus, mit Temperaturen, die wieder auf 29°C und 30°C ansteigen. Dies bietet ideale Bedingungen für Wassersportaktivitäten oder entspannte Strandtage. Der Wind hält sich weiterhin zurück und trägt zu einem perfekt ausbalancierten Urlaubswetter bei.

Am 6. August gesellen sich ein paar Wolken zum sonst klaren Himmel dazu, die der sommerlichen Hitze von 32°C einen malerischen Rahmen geben. Mit einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 46% bleibt es angenehm trocken.

Den Abschluss der Woche bildet der 7. August mit einem Mix aus gebrochenen Wolken und einer spürbaren Abkühlung auf 27°C. Der Wind frischt auf und ermöglicht es, die Inselnatur in einem anderen Licht zu erleben.

Die Wetterprognose für Alcúdia zeigt eine erstklassige Woche für alle Sommerliebhaber und diejenigen, die Sonne, Meer und sandige Strände auf der wunderbaren Insel Mallorca genießen wollen. Bereiten Sie sich auf eine Woche voller Sonnenlicht, warmen Temperaturen und wohltuender Meeresbrisen vor.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.7.2024, 00:29:07. +++