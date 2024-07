Wetter Llucmajor: Die 7-Tage-Prognose im heißen Hochsommer 2024 (31.7.2024)

Detaillierte Wettervorhersage für Llucmajor, Mallorca

Die Sommerhitze bleibt uns in Llucmajor erhalten, während die Einwohner und Besucher sich auf klaren Himmel und sonnige Tage einstellen können. Die kommende Woche verspricht sommerlich heiße Temperaturen, die die Strände von Mallorca zum perfekten Urlaubsort machen. Hier ist die detaillierte Wettervorhersage für die Woche vom 31. Juli bis zum 7. August 2024.

Heißer Start in die Woche mit strahlendem Sonnenschein

Am Mittwoch, den 31. Juli 2024, erreichen wir einen Höhepunkt der Hitze mit Temperaturen um 35°C und einem klaren Himmel, der für ausgedehnte Strandtage wie gemacht ist. Die Windgeschwindigkeiten liegen bei moderaten 6 km/h, was eine angenehme Brise verspricht, während die Luftfeuchtigkeit bei 32% bleibt.

Leichter Rückgang der Temperaturen sorgt für angenehme Abende

Der 1. August 2024 zeigt eine kleine Abkühlung auf 32°C und einen ebenfalls klarer Himmel. Perfekt, um die Schönheit Llucmajors bei niedrigerer Luftfeuchtigkeit von 49% und gleichbleibenden Windverhältnissen zu genießen.

Kurzer Schauer bringt Erfrischung

Am 2. August erleben wir leichten Regen, der die Temperaturen auf 33°C und die Luftfeuchtigkeit auf 43% anhebt. Mit einem Wind von 9 km/h könnte dieser Tag die ideale Gelegenheit für Wassersportaktivitäten bieten.

Sonnige Aussichten halten an

Das Wetter in Llucmajor bleibt von 3. bis 5. August mit klarem Himmel überaus freundlich. Die Temperaturen bleiben hoch und bewegen sich zwischen 29°C und 32°C. Dies bietet perfekte Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien.

Beständiges Sommerwetter zum Wochenende

Das Wochenende startet am 5. August mit angenehmen 30°C und klarem Himmel. Ähnliche Bedingungen erwarten uns auch am 6. August, was verspricht, dass die Besucher Llucmajors weiterhin das sommerliche Wetter genießen können.

Sonnenreiches Finale mit leichten Wolken

Die Woche schließt ab am 7. August mit einer leichten Zunahme von Wolken und Temperaturen um die 32°C. Die konstanten Windverhältnisse und die tiefgehende Sonnenuntergangszeit bieten einen malerischen Abschluss dieser sonnigen Woche.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.7.2024, 00:42:17. +++