Wetteraussichten für Santa Margalida: Eine heiße Woche mit klarem Himmel und leichtem Regen (31.7.2024)

Wetterprognose für Santa Margalida (31.07.2024 bis 07.08.2024)

Sonnig und heiß – so präsentiert sich die aktuelle Woche für alle Sonnenanbeter und Urlauber in Santa Margalida. Santa MargalidaDie kommenden Tage versprechen beständiges Sommerwetter mit hohen Temperaturen an der Küste Mallorcas. Wer eine Abkühlung im Meer suchen möchte, bekommt nun die besten Gelegenheiten bei klarem Himmel, nur unterbrochen von einem kurzen leichten Regen.

Hochsommer in Santa Margalida: Klare Himmel und sommerliche Hitze

Am Mittwoch, den 31. Juli, beginnt die Woche mit Temperaturen, die ein Maximum von 38°C erreichen. Der klare Himmel lädt zu unvergesslichen Strandaufenthalten oder Erkundungen des mallorquinischen Hinterlandes ein. Der Wind bleibt mit 7 km/h sanft und bietet eine leichte Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei niedrigen 16% liegt.

Den Donnerstag, den 1. August, zeichnen ebenso klare Himmel und eine etwas angenehmere Maximaltemperatur von 34°C aus. Bei einem leichten Wind von 5 km/h können Besucher die Insel in all ihrer Pracht genießen, während die Luftfeuchtigkeit auf 40% steigt.

Erfrischung durch leichten Regen

Der 2. August bringt eine kleine Abwechslung ins sonnige Wettergeschehen. Leichter Regen sorgt für eine angenehme Erfrischung bei immer noch warmen 32°C. Der Wind weht leicht mit 6 km/h, und mit steigender Luftfeuchtigkeit von 48% können Sie eine entspannte Atmosphäre erwarten.

Angenehme Abkühlung zum Wochenende hin

Gegen das Wochenende geht es weiter mit sauberem, klarem Himmel. Am Freitag, den 3. August, fällt das Thermometer auf 29°C, und am Samstag, den 4. August, können die Bewohner und Besucher von Santa Margalida sich über 30°C freuen. Die klare Sicht bleibt weiterhin bestehen, wobei der Wind mit nur 4 km/h kaum spürbar ist.

Die folgenden Tage, der 5. und 6. August, setzen die Reihe der klaren Himmel fort. Mit Temperaturen von 32°C und 34°C hält die Wärme an, der Wind bleibt moderat mit 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt, was für angenehm trockenes Klima sorgt.

Ausklang der Woche mit etwas Bewölkung

Zum Abschluss der Woche, am Mittwoch, den 7. August, zeigen sich einige Wolken am Himmel von Santa Margalida. Die Temperatur kühlt auf 29°C ab, und mit einem Wind von 7 km/h und einer höheren Luftfeuchtigkeit von 57% endet die Wetterwoche etwas milder.

Sonnenzeiten für die Planung Ihres Tages

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben sich in der ersten Augustwoche ähnlich und bieten lange sonnige Tage. So können Sie Ihre Aktivitäten im Freien optimal planen. Bereiten Sie sich auf den frühen Sonnenaufgang gegen 4:45 Uhr und den späten Sonnenuntergang nach 19:00 Uhr vor, um das mediterrane Klima Mallorcas voll auszukosten.

Die Wetterwoche in Santa Margalida gestaltet sich als perfekte Mischung für alle Gäste, die sowohl die Hitze des Hochsommers als auch gelegentliche Abkühlungen zu schätzen wissen. Ob Strandurlaub, Wanderungen in der Natur oder kulturelle Erkundungen – das Wetter ist auf Ihrer Seite!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.7.2024, 00:50:31. +++