Wetterprognose Artà (31.07.2024 bis 07.08.2024): Sonnige Sommertage und klare Abende auf Mallorca

Wetterprognose für Artà – eine Woche voller Sonnenschein

Die Sommerhitze hält in Artà, Mallorca, unvermindert an. Die kommende Woche verspricht mit überwiegend klarem Himmel und angenehmen Temperaturen ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Urlauber. Hier finden Sie detaillierte Informationen zu den Tageshöchsttemperaturen, Wetterbedingungen und Windverhältnissen für jeden Tag der ersten Augustwoche 2024.

Mittwoch, 31.07.2024: Start in die Gluthitze

Sonnig und heiß – so präsentiert sich das Wetter in Artà zum Start des Betrachtungszeitraums. Mit einer Temperatur von 31°C erwarten wir einen klaren Himmel, was Freizeitaktivitäten im Freien optimal zulässt. Der Wind weht leicht mit 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit 38% beträgt. Der Druck bleibt stabil bei 1014 hPa. Mit dem Sonnenaufgang um 4:44 Uhr und dem Untergang um 19:00 Uhr können Sie den Tag in vollen Zügen genießen.

Donnerstag, 01.08.2024: Angenehme Erfrischung

Die Temperaturen gehen leicht zurück auf 28°C, dennoch bleibt der klare Himmel als perfekter Rahmen für sommerliche Aktivitäten erhalten. Ein leichter Wind mit 4 km/h verspricht etwas Abkühlung bei höherer Luftfeuchtigkeit von 63%. Der atmosphärische Druck sinkt leicht auf 1011 hPa.

Freitag, 02.08.2024: Wolken als Sonnenschutz

Die Sonne versteckt sich an diesem Tag zeitweise hinter vereinzelten Wolken, so bleibt es mit 27°C angenehm warm. Der Wind behält eine Geschwindigkeit von 6 km/h bei, während die Luftfeuchtigkeit auf 68% steigt - eine milde Brise für die erhöhte Luftfeuchtigkeit. Der Druck bleibt mit 1010 hPa geringfügig unter dem Durchschnitt.

Samstag, 03.08.2024: Zurück zum klaren Himmel

Die Temperaturen halten sich mit 26°C weiterhin in einem sehr angenehmen Bereich. Die klare Sicht bleibt erhalten, lediglich der Wind nimmt geringfügig zu auf 8 km/h. Die relative Feuchtigkeit bleibt konstant bei 68% und der Luftdruck steigt auf 1013 hPa.

Sonntag, 04.08.2024: Sonnige Aussichten

Ein weiterer Tag mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 27°C erwartet die Bewohner und Besucher von Artà. Mit einem sanften Wind von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 65% verspricht der Tag angenehme Bedingungen für alle Aktivitäten. Der Druck ist stabil bei 1015 hPa.

Montag, 05.08.2024: Anhaltendetemperature

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.7.2024, 00:31:13. +++