Wetterprognose Calvià: Sonnige Tage und leichte Brisen vom 31.07.2024 bis 07.08.2024

Das Wetter in Calvià für die kommenden Tage

Beginnend mit einem strahlend schönen Mittwoch, dem 31. Juli 2024, wird Calvià von sommerlicher Hitze und einem klaren Himmel verwöhnt. Die Temperaturen erreichen dabei einen Höhepunkt von 32°C, was ideale Bedingungen für Ausflüge an die herrlichen Strände oder eine Erkundung des malerischen Hinterlands bietet.

Der Wind hält sich zurück und weht lediglich mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Dies sorgt für eine angenehme Brise, die die Wärme perfektausgleicht. Ein perfekter Tag in Calvià beginnt mit dem Sonnenaufgang um 4:48 Uhr und endet mit einem malerischen Sonnenuntergang um 19:03 Uhr.

Stetiger Sommergenuss bis in den August hinein

Der Beginn des August zeigt sich in Calvià von seiner besten Seite: Der Donnerstag, 1. August, ist gezeichnet von klarem Himmel und Temperaturen von bis zu 31°C. Mit einer leichten Windstärke von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 55% kündigt sich ein weiterer Tag voller Sonnenschein und Freude an.

Der Feuchtigkeitsanstieg könnte jedoch für eine zunehmende Schwüle sorgen, was gerade zur Mittagszeit zu beachten ist. Der Luftdruck liegt bei 1011 hPa, sodass sich das Wetter stabil präsentiert. Der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang um 4:49 Uhr und so langsam ziehen die Abendstunden heran, der Sonnenuntergang ist um 19:02 Uhr zu erwarten.

Leichte Abkühlung und Regenschauer

Am Freitag, dem 2. August, ziehen dann leichtere Regenschauer auf, die für eine willkommene Abkühlung sorgen. Mit einer Höchsttemperatur von 30°C und einem leichten Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 5 km/h bleibt es angenehm warm, aber dennoch erfrischend. Eine Luftfeuchtigkeit von 59% und ein Luftdruck von 1010 hPa könnten für einige erfrischende Schauer sorgen. Freuen Sie sich auf den Sonnenaufgang um 4:50 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:01 Uhr.

Weitere Aussichten

Das Wetter bleibt auch in den Folgetagen herrlich sommerlich. Vom 3. bis 7. August erwarten uns klare Himmel und Temperaturen von durchgängig etwa 29°C. Die Windverhältnisse bleiben moderat, die Luftfeuchtigkeit stabil. Das ideale Wetter, um Calvià in all seinen Facetten zu genießen.

Am Mittwoch, den 7. August, beobachten wir eine leichte Zunahme der Wolken, aber nur vereinzelte Wolkenfelder stören das übliche sonnige Panorama. Die Temperaturen bleiben konstant und die Luftfeuchtigkeit zeigt sich freundlich für alle, die nicht die größte Hitze bevorzugen. Mit dem Sonnenuntergang um 18:56 Uhr klingt auch dieser Tag aus.

Kurz gesagt: Das Wetter in Calvià präsentiert sich von seiner besten Seite – warm, sonnig und mit einer Brise, die die Sommerhitze erträglich macht. Perfekt für den Sommerurlaub!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.7.2024, 00:33:51. +++