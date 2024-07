Wettertrends und Prognose für Búger/Mallorca (31.07.2024 bis 07.08.2024): Sonnenschein und leichte Abkühlung voraus

Die Sommerhitze behält die Oberhand in Búger

Die Gemeinde Búger auf Mallorca erwartet in den nächsten Tagen eine anhaltend hohe Sommerhitze. Klare Himmel und strahlende Sonnentage sind vorherrschend, wobei die Temperaturen am Mittwoch, dem 31. Juli 2024, ein sengendes Hoch von 40°C erreichen.

Durchgehend sonnige Aussichten mit leichtem Wind

Das Wetter in Búger zeigt sich von seiner besten Seite: Am Donnerstag, den ersten August, bleibt der Himmel klar bei Höchsttemperaturen von 38°C und leichten Winden von bis zu 4 km/h. Der Sommer zeigt sich damit in seiner ganzen Pracht und lädt zu Aktivitäten an der frischen Luft und in der wunderschönen Natur Mallorcas ein.

Kurze Abkühlung durch leichten Regen

Am Freitag, dem 2. August, dürfen sich die Einwohner und Besucher Búgers auf eine kühle Erfrischung einstellen. Leichter Regen wird erwartet, wodurch die Temperaturen auf angenehme 36°C fallen. Der Wind bleibt dabei mäßig und die Feuchtigkeit steigt leicht an - dennoch bleibt es ein idealer Tag, um Mallorca zu erkunden.

Wetterentwicklung im Wochenverlauf

In den folgenden Tagen setzt sich der klare Himmel fort, mit Temperaturen, die sich am Wochenende um die 32°C bis 34°C einpendeln, ideal für Ausflüge und Entspannung am Strand. Beginnend mit dem 3. August bis zum 7. August spielt das Wetter perfekt mit für alle Urlaubs- und Freizeitaktivitäten.

Die Luftfeuchtigkeit in Búger bleibt in der kommenden Woche mäßig und verspricht zusammen mit den angenehmen Windverhältnissen ein trockenes und komfortables Klima. Der Wind präsentiert sich durchweg sanft mit Geschwindigkeiten von 4 bis 6 km/h.

Aussichten für das Wochenende

Das Wochenende hält ebenfalls strahlende Wetterbedingungen bereit. Ab Samstag, dem 6. August, werden leichte Wolken erwartet, die für eine kleine Abwechslung am sonst so klaren Himmelszelt sorgen. Die Temperaturen bleiben hoch, sodass einem gemütlichen Stadtbummel oder einem entspannten Tag am Strand nichts im Wege steht.

Mit einem wechselnd bewölkten Montag, dem 7. August, kündigt sich dann eine Abkühlung an. Bei angenehmen 32°C und erhöhter Luftfeuchtigkeit können Einwohner und Gäste einen angenehmen Abschluss der Woche genießen.

