Wettervorhersage Campos: Sonnige Aussichten und vereinzelte Regenschauer (31.7.2024)

Wetteraussichten für Campos: Die Woche vom 30. Juli bis zum 6. August 2024

Die Sommerhitze hält an in Campos auf Mallorca, mit sonnigen Tagen und leichten Regenschauern, die für willkommene Erfrischung sorgen. Hier erfahren Sie alles über das kommende Wetter in Campos, von den aktuellsten Temperaturen bis hin zu Windgeschwindigkeiten und Sonnenaufgangszeiten. Ein perfekter Überblick für Einheimische und Urlauber gleichermaßen, um die Woche zu planen.

Dienstag, 30. Juli 2024: Leichter Regen und sommerliche Temperaturen

Mit einer Temperatur von 28°C und leichtem Regen verspricht der Dienstag, Feuchtigkeit in der Luft mit einer Luftfeuchtigkeit von 46%. Windgeschwindigkeiten von 9 km/h und einem Luftdruck von 1023 hPa sind zu erwarten. Genießen Sie die Wärme, aber haben Sie einen Schirm zur Hand! Der Sonnenaufgang wird um 9:18 Uhr erwartet und der Sonnenuntergang um 20:24 Uhr.

Mittwoch, 31. Juli 2024: Kühler und feuchter

Die Temperaturen kühlen am Mittwoch leicht ab auf 24°C und der Himmel bedeckt sich mit leichten Regenschauern. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 65%, was die Inselatmosphäre reich an Meeresbrise macht. Ein leichter Wind von 5 km/h wird für eine angenehme Brise sorgen.

Donnerstag, 1. August 2024: Bedeckter Himmel, ideales Wetter für lange Spaziergänge

Es bleibt weiterhin kühl für den Sommer mit 23°C unter überwiegend bedecktem Himmel. Die Windgeschwindigkeit nimmt ab auf 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 54% liegt – perfektes Wetter für eine Entdeckungstour durch Campos oder eine entspannte Zeit an den Stränden.

Freitag bis Sonntag: Von vereinzelten Wolken bis zu klarem Himmel

Das Ende der Woche präsentiert sich mit einer angenehmen Mischung aus ein paar Wolken am Freitag und Temperaturen, die wieder auf 26-28°C ansteigen. Leichter Regen wird am Samstag erwartet, bevor der Himmel am Sonntag wieder klar ist und uns mit 30°C grüßt. Die Luftfeuchtigkeit nimmt stetig ab, was in Verbindung mit dem klaren Himmel zu herrlichen Sommertagen führt.

Montag, 6. August 2024: Der Höhepunkt der Hitze

Die Woche schließt mit einem Höhepunkt der sommerlichen Hitze: Temperaturen klettern auf 33°C unter einem klaren Himmel. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 30% und einer sanften Brise ist dieser Tag wie gemacht für Aktivitäten im Freien.

Zusammenfassend erwarten uns in Campos eine Woche lang überwiegend sonniges Wetter mit angenehmen Temperaturen und gelegentlichem leichtem Regen, der für Abkühlung sorgt. Die Windgeschwindigkeiten bleiben größtenteils moderat, ideal für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien. Mit unserer detaillierten Wettervorhersage sind Sie stets gut informiert und können Ihren Urlaub oder Ihre täglichen Aktivitäten auf Mallorca perfekt planen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.7.2024, 00:34:55. +++