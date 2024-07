Wettervorhersage Vilafranca de Bonany: Sonnige Aussichten und leichte Abkühlung erwartet (31.7.2024)

Aktuelle Wettertrends für Vilafranca de Bonany

Die Bewohner und Besucher von Vilafranca de Bonany können sich auf eine Woche voller Sonnenschein und leichtem Wind freuen. Die Temperaturen bleiben hoch, aber eine leichte Abkühlung im Laufe der Woche verspricht angenehmere Bedingungen.

Der 31. Juli 2024 präsentiert sich in Vilafranca de Bonany mit einem klaren Himmel und einem maximalen Thermometerstand von 38°C. Mit einer sanften Brise von 6 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von nur 14% wird der Tag außergewöhnlich trocken sein. Sonnenaufgang und -untergang markieren den langen Sommertag von 4:46 Uhr morgens bis 19:01 Uhr abends.

Zum Start in den August bleibt es bei einem wolkenlosen Himmel mit Temperaturen um die 37°C. Die Windgeschwindigkeiten liegen bei gemäßigten 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 24% ansteigt. Die Luftdruckverhältnisse von 1011 hPa verändern sich nur geringfügig. Das Naturphänomen des Sonnenauf- und -untergangs findet am 1. August 2024 zu den Zeiten 4:47 Uhr und 19:00 Uhr statt.

Leichter Regen bringt AbkühlungLeichter Regen bringt Abkühlung

Am 2. August 2024 erlebt Vilafranca de Bonany leichten Regen, was die maximale Temperatur auf 33°C sinken lässt. Der Wind bleibt mild bei 5 km/h und die Feuchtigkeit erhöht sich auf 35%. Der Luftdruck nimmt leicht ab auf 1010 hPa, was für erfrischende Luft sorgt. Die Sonne begrüßt uns um 4:48 Uhr und verabschiedet sich um 18:59 Uhr.

Die folgenden Tage: Überwiegend klarer Himmel

Von 3. August bis 7. August 2024 können wir überwiegend klaren Himmel beobachten, mit einer Ausnahme von vereinzelten Wolken am 6. August sowie aufgelockerte Bewölkung am letzten Tag. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 31°C und 34°C, während die Windgeschwindigkeiten zwischen 4 und 8 km/h liegen. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich ein auf Werte zwischen 28% und 43%, was für typisches mediterranes Sommerklima spricht. Der Sonnenaufgang verschiebt sich leicht nach hinten, bis zu 4:52 Uhr am 7. August, und die Sonnenuntergänge finden zwischen 18:53 Uhr und 18:57 Uhr statt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.7.2024, 00:55:38. +++