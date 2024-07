Wochenwettervorhersage für Alaró: Eine Hitzewelle rollt an (31.07.2024 bis 07.08.2024)

Exklusive Wetterprognose für Alaró: Sonne pur und steigende Temperaturen

Bereiten Sie sich auf eine sonnige und extrem warme Woche in AlaróAlaró vor. Die Wetteraussichten versprechen klaren Himmel und Temperaturen, die in die Höhe schnellen - eine echte Hitzewelle steht uns bevor. Hier erfahren Sie, was das Wetter in der malerischen Gemeinde auf Mallorca für die nächsten sieben Tage bereithält.

Glühend heiße Tage in Sicht: Temperaturen weit über dem Durchschnitt

Beginnend mit einem klaren Himmel zeigt das Wetter am Mittwoch, den 31. Juli 2024, mit satten 41°C, was es im Sommer auf der Baleareninsel zu leisten vermag. Ein leichter Wind wird kaum für Abkühlung sorgen, und die Luftfeuchtigkeit von gerade einmal 6% weist auf eine sehr trockene Hitze hin.

Der Donnerstag, 1. August 2024, bringt uns mit 39°C eine Leichte Abkühlung, aber immer noch hochsommerliche Verhältnisse. Ein klarer Himmel und eine relative Luftfeuchtigkeit von 17% deuten auf einen weiteren Tag voller Sonnenschein hin.

Das Wetter am Freitag, 2. August 2024, wird von einer leichten Bewölkung begleitet, und wir können ein kleines Absinken der Temperaturen auf 38°C und erhöhte Luftfeuchtigkeit von 19% bemerken.

Ein leichter Temperaturrückgang als willkommene Erfrischung

Über das Wochenende und in die neue Woche hinein sieht es nach einem angenehmen Rückgang der Temperaturen aus. Wir erleben ab Samstag, den 3. August, klaren Himmel, der sich bis zum Montag, den 5. August 2024, halten soll. Die Temperaturen bleiben dabei bei angenehmeren 33°C und steigen dann leicht auf 35°C am Montag an, während die Luftfeuchtigkeit zwischen 35% und 31% schwankt.

Dienstag, den 6. August 2024, begrüßt uns mit einigen wenigen Wolken und moderaten 36°C, und dieser Trend setzt sich am Mittwoch, den 7. August, fort, allerdings sind hier etwas mehr Wolken am Himmel zu erwarten.

Abende in Alaró: Milde Brise und malerische Sonnenuntergänge

Trotz der enormen Hitze sind die Abendstunden in Alaró der perfekte Zeitpunkt, um die Natur zu genießen, da die Brise die Temperaturen etwas senkt und eine angenehme Atmosphäre schafft. Die Sonnenuntergänge, die wir zwischen 19:03 Uhr am Mittwoch und 18:55 Uhr am kommenden Mittwoch erleben dürfen, malen den Himmel in beeindruckenden Farben.

Obwohl das Wetter heiß und trocken bleibt, sollten wir uns immer bewusst sein, dass eine solche Hitzewelle Risiken mit sich bringen kann. Es ist wichtig, dass wir uns schützen, indem wir viel trinken, Sonnenschutz tragen und die heißen Stunden des Tages im Schatten verbringen.

