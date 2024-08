7-Tage-Wetterprognose für Algaida: Heiße Sommertage mit strahlendem Sonnenschein (1.8.2024)

Sonne pur und ansteigende Temperaturen in Algaida

Während die Badeorte auf Mallorca sich über einen stetigen Besucheranstieg freuen, zeigt sich der Himmel über Algaida ebenfalls von seiner besten Seite. Die kommenden sieben Tage versprechen sommerliche Hitze und ideal chancen für alle Sonnenanbeter:innen. Hier ist Ihre detaillierte Wettervorhersage für Algaida, die Sie auf eine heiße Woche einstimmt.

Beginn der Woche mit strahlendem Sonnenschein

Am Donnerstag, dem 1. August 2024, begrüßt Algerdi die Bewohner:innen und Besucher:innen mit klarem Himmel und Temperaturen von bis zu 38°C. Ein leichter Wind mit 5 km/h sorgt für etwas Abkühlung, während der Feuchtigkeitsgehalt von 21% eine trockene Hitze verspricht. Das Barometer weist ein Niveau von 1011 hPa auf, was für stabile Wetterverhältnisse spricht. Der Sonnenaufgang um 04:48 Uhr und ein langer Tag, der erst mit dem Sonnenuntergang um 19:01 Uhr endet, lassen viel Zeit für Aktivitäten im Freien.

Leicht bewölkter Freitag gefolgt von klarem Wochenende

Der Freitag geht mit leichter Bewölkung und Temperaturen um 36°C etwas gnädiger mit den Urlaubsgästen um. Bei einem Feuchtigkeitsgrad von 25% bleibt es spürbar wärmer als am Vortag, obwohl die Windgeschwindigkeit auf 6 km/h ansteigt und das Barometer leicht auf 1009 hPa sinkt. An diesem Tag wird sich die Sonne um 4:48 Uhr zeigen und um 19:00 Uhr untergehen.

Stabiles und heißes Wochenendwetter

Das Wochenende präsentiert sich weiterhin von seiner sonnigen Seite. Sowohl Samstag als auch Sonntag locken mit klarem Himmel und Temperaturen um die 33°C. Die frische Brise mit 9 bzw. 5 km/h und steigende Luftdruckwerte von 1012 bis 1014 hPa sorgen für perfekte Bedingungen zum Erkunden der landschaftlichen Schönheiten Algaidas. Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich minimal, bieten aber weiterhin ausreichend Licht für umfangreiche Tagesplanungen.

Erhöhte Temperaturen zum Wochenstart

Die neue Woche beginnt mit noch etwas höheren Temperaturen. Von Montag bis Mittwoch bewegen sich die Spitzenwerte bei 34 bis 37°C unter einem ungetrübten Himmel. Der Wind bleibt mit 3 bis 5 km/h schwach; die relative Luftfeuchtigkeit nimmt ab und erreicht einen Tiefstwert von 24%. Der Luftdruck stabilisiert sich im Laufe der Woche, was auf eine Fortsetzung des klaren Wetters hindeutet. Die Sonne erstreckt ihre Strahlen von morgens kurz nach 4:50 bis spät in den Abend um 18:53 Uhr, was das Freizeitvergnügen auf der Insel Mallorca maximiert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.8.2024, 00:06:16. +++