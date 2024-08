7-Tage-Wettertrend für Fornalutx (1. August - 8. August 2024): Sonnige Aussichten und Sommerhitze (1.8.2024)

Der große Sommerwetterbericht: Sonnenschein und gemäßigte Brisen in Fornalutx

Die malerische Ortschaft Fornalutx auf Mallorca steht vor einer Woche voller Sonnenschein und warmen Temperaturen. In diesem ausführlichen Wetterbericht werfen wir einen Blick auf die kommenden Tage und geben Ihnen alle wichtigen Informationen, um Ihre Zeit im Freien optimal planen zu können.

Sonnenreiches Wetter zum Wochenstart: 1. und 2. August 2024

Montag, der 1. August 2024, begrüßt die Einwohner und Besucher von Fornalutx mit klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 36°C. Die sommerliche Hitze wird von einer leichten Brise mit nur 3 km/h begleitet, was für eine angenehme Abkühlung sorgen dürfte. Die Luftfeuchtigkeit misst 31% und der Luftdruck liegt bei 1012 hPa. Den Sonnenaufgang können Sie bereits um 4:48 Uhr bewundern, während die Sonne erst um 19:02 Uhr untergeht und den Tag ausklingen lässt.

Am Dienstag, den 2. August 2024, kündigen sich vereinzelte Wolken am Himmel an, doch die Temperaturen bleiben mit 34°C weiterhin sommerlich. Auch der Wind hält sich mit leichten 3 km/h zurück und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 34% an. Das Barometer zeigt 1010 hPa. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 4:49 Uhr sowie den Sonnenuntergang um 19:01 Uhr.

Milde Abkühlung zur Wochenmitte: 3. August 2024

Am Mittwoch, dem 3. August 2024, darf man sich neben klarem Himmel auf eine leichte Abkühlung mit Temperaturen um 29°C freuen. Dabei weht ein etwas stärkerer Wind von 5 km/h und bringt eine höhere Luftfeuchtigkeit von 54% mit sich. Der Luftdruck stabilisiert sich bei 1013 hPa. Die Sonne geht um 4:49 Uhr auf und um 19:00 Uhr unter.

Erfrischender Regen und klare Abende: 4. bis 5. August 2024

Leichter Regen am Donnerstag, den 4. August 2024, bringt eine willkommene Erfrischung und hält die Temperaturen bei angenehmen 31°C. Der Regen sollte jedoch keine Pläne durchkreuzen, und der klare Himmel am Abend lässt Raum für gemütliche Stunden im Freien. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 51% und einem Luftdruck von 1015 hPa ist das Wetter ideal für Spaziergänge durch die idyllischen Gassen von Fornalutx. Der Sonnenaufgang erfolgt um 4:50 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:59 Uhr.

Das Wochenende startet mit klarem Himmel am Freitag, den 5. August 2024, und lässt die Temperaturen auf 32°C klettern. Der schwache Wind von 2 km/h und eine angemessene Luftfeuchtigkeit von 41% laden zu Aktivitäten im Freien ein. Der Luftdruck beträgt dabei 1013 hPa. Sonnenauf- und untergang sind um 4:51 Uhr beziehungsweise um 18:58 Uhr zu erwarten.

Stabiles Sommerwetter am Wochenende: 6. bis 8. August 2024

Das Wochenende neigt sich mit anhaltend klaren und wolkenarmen Tagen dem Ende zu. Am Samstag, den 6. August 2024, wird es bei Windstille mit 1 km/h und weiterem klaren Himmel eine Höchsttemperatur von 33°C geben. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 38% und der Luftdruck zeigt 1012 hPa an.

Der Sonntag, der 7. August 2024, und Montag, der 8. August 2024, bringen jeweils maximale Temperaturen von 35°C und 36°C sowie kaum Wolken am Himmel. Mit leichten Winden von 2 bzw. 3 km/h bleibt das Klima angenehm und die Luftfeuchtigkeit fällt weiter auf 33% am Sonntag und 29% am Montag. Der Barometerstand bleibt konstant hoch bei 1014 bzw. 1017 hPa, was stabile Wetterverhältnisse verspricht.

Genießen Sie die aufgehende Sonne um 4:53 Uhr am Sonntag und um 4:54 Uhr am Montag, und erleben Sie den Sonnenuntergang um 18:55 Uhr und 18:54 Uhr. Planen Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten und Abendgestaltung nach diesen Zeiten, um das Beste aus den langen Tagen herauszuholen.

Die Fornalutx-Wetterprognose für die anstehende Woche ist geprägt von warmen bis heißen Temperaturen und größtenteils klarem Himmel – ideale Bedingungen für alle, die den Sommer in vollen Zügen genießen möchten. Ob Sie entspannte Tage am Strand verbringen, durch die malerischen Ortschaften schlendern oder abenteuerliche Wanderungen im Tramuntanagebirge planen, das Wetter wird Sie nicht enttäuschen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.8.2024, 00:16:47. +++