Aktuelle Wettervorhersage für Campos: 7-Tage-Trend mit Sonne, leichtem Regen und warmen Sommertemperaturen (1.8.2024)

Wetter in Campos: Sommerliche Aussichten mit klarem Himmel und erhöhten Temperaturen

Die kommenden Tage in Campos auf der idyllischen Insel Mallorca gestalten sich abwechslungsreich und bieten sowohl leichten Sommersregen als auch strahlenden Sonnenschein. Während die Urlauber und Residenten sich an vielen Tagen des klaren Himmels und der warmen Mittelmeersonne erfreuen können, bringt der Start in die neue Woche ein paar Tropfen Regen, die zur Erfrischung beitragen.

Prognose für das kommende Wochenende und die Woche in Campos

Donnerstag, 31. Juli 2024: Mit leichten Regenschauern startet der Tag bei angenehmen 23°C. Eine frische Brise mit 5 km/h begleitet die Besucher auf ihren Ausflügen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 66%, und der atmosphärische Druck wird mit 1027 hPa stabil bleiben. Der Sonnenaufgang ist um 9:17 Uhr, während die Sonne um 20:25 Uhr untergeht und den Tag beschließt.

Freitag, 1. August 2024: Die Wolken beginnen aufzubrechen, und die Sonne schafft es, sich durchzusetzen, was eine Höchsttemperatur von 25°C mit sich bringt. Eine leichte Brise weht mit 4 km/h durch die Gegend. Die relative Luftfeuchtigkeit fällt auf 50%, und der Druck bleibt konstant bei 1027 hPa.

Samstag, 2. August 2024: Es ist mit leichtem Regen zu rechnen, wobei das Thermometer auf 26°C klettern wird. Ein leichter Windzug von 6 km/h wird für Abkühlung sorgen. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 51% leicht erhöht und der Luftdruck sinkt minimal auf 1026 hPa.

Sonntag, 3. August 2024: Der leichte Regen setzt sich fort, und die Temperaturen verharren bei 26°C. Mit 59% bleibt die Luftfeuchtigkeit im moderaten Bereich und der Wind bläst weiterhin mit 6 km/h. Der Luftdruck fällt auf 1024 hPa.

Montag, 4. August 2024: Das Wetter präsentiert sich von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und einem spürbaren Anstieg der Temperaturen auf 30°C. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich auf 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 41%. Der Druck nimmt auf 1021 hPa ab.

Dienstag, 5. August 2024: Weiterhin bestimmt der klare Himmel das Wettergeschehen in Campos und die Quecksilbersäule steigt auf sommerliche 31°C. Der Wind weht mit beständigen 6 km/h, wobei sich die Luftfeuchtigkeit auf 35% reduziert. Der Luftdruck fällt auf 1019 hPa.

Mittwoch, 6. August 2024: Die Woche erreicht ihren Höhepunkt mit strahlendem Sonnenschein und einer maximalen Temperatur von 33°C. Der Wind bleibt unaufdringlich bei 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit erreicht ein Tief von 28%. Der Druck sinkt weiter auf 1017 hPa.

Donnerstag, 7. August 2024: Der klare Himmel setzt sich fort, jedoch bringt der Tag einen leichten Rückgang auf 31°C mit sich. Der Wind frischt auf 7 km/h auf und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 40%. Der Luftdruck erreicht 1016 hPa, während die Temperaturen weiterhin sonnige Aktivitäten ermöglichen.

Langfristige Wetteraussichten für Campos

Der 7-Tage-Wettertrend für Campos deutet auf einen idealen Sommerzeitraum hin und bildet damit beste Voraussetzungen für Unternehmungen im Freien sowie für Strandbesuche und Erholung am Mittelmeer. Den Bewohnern und Besuchern Mallorcas stehen somit erlebnisreiche und warme Sommertage bevor.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.8.2024, 00:12:04. +++