Ausführliche Wetterprognose für Sencelles (01.08.2024 bis 08.08.2024): Heiße Sommertage mit klarem Himmel

Aktuelle Wetterlage in Sencelles

Die kommende Woche steht ganz im Zeichen des Hochsommers in Sencelles, denn mit Temperaturspitzen von bis zu 41 Grad Celsius wartet der August auf. Der klare Himmel sorgt für volle Sonnenstunden und eine perfekte Zeit, um das mediterrane Klima Mallorcas zu genießen.

Wettervorhersage für die erste Augustwoche

Am Mittwoch, den 1. August 2024, startet Sencelles mit einer hohen Temperatur von 41°C und einem strahlend klaren Himmel in die Woche. Die leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von 3 km/h trägt zu einem angenehmen Klima bei, trotz der niedrigen Luftfeuchtigkeit von 12%. Der Luftdruck liegt bei 1011 hPa. Sonnenauf- und -untergang formen einen langen Tag, der bereits um 4:47 Uhr beginnt und erst um 19:01 Uhr endet.

Donnerstag, der 2. August, bringt eine leichte Abkühlung auf 39°C und gelegentlich ziehen einige Wolken vorbei. Die Brise verstärkt sich auf 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 16% steigt und der Luftdruck auf 1009 hPa sinkt.

An den folgenden Tagen Freitag (3.8.) und Samstag (4.8.) dominieren klare Himmel und Temperaturen um die 34°C, mit etwas stärkerem Wind von bis zu 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit, die sich auf den angenehmen Bereich von über 30% einpendelt.

Bis zum Montag, den 7. August, klettert das Thermometer wieder auf 39 Grad und die klare Woche setzt sich fort, mit einer Luftfeuchtigkeit von 20% als günstigen Begleiter für alle Freiluftaktivitäten.

Den Abschluss der Sonnenwoche bildet der 8. August, mit zwar etwas geringeren Temperaturen von 38 Grad, aber weiterhin beständigem klaren Himmel und einer gemäßigten Brise, die für ideale Bedingungen für Urlauber und Einheimische sorgt.

Sencelles: Geheimtipp für Sonnensuchende

Diese außergewöhnlich sonnige und trockene Periode macht Sencelles zu einem idealen Ziel für alle, die den Hochsommer in seiner vollen Pracht erleben wollen. Ob Sie in der landschaftlich reizvollen Umgebung wandern, die lokale Gastronomie genießen oder einfach nur in der Sonne entspannen möchten – Sencelles bietet die perfekten Bedingungen dafür.

Ausblick auf das Wochenende

Das Wochenende in Sencelles zeichnet sich durch hohe Temperaturen und klaren Himmel aus, somit steht erholsamen Urlaubstagen nichts im Wege. Die Abende laden dazu ein, die lange Dämmerung zu genießen und den Sommerabend ausklingen zu lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.8.2024, 00:28:09. +++