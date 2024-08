Hitzewelle erwartet: So wird das Wetter in Alaró, Mallorca für die kommende Woche (1. bis 8. August 2024) (1.8.2024)

Aktuelle Wetterlage und Prognose für Alaró

Die Sommerhitze hält an! Mit hohen Temperaturen und meist klarem Himmel läutet die erste Augustwoche eine echte Hitzewelle in Alaró ein. Touristen und Einheimische können sich gleichermaßen auf viel Sonnenschein und ideales Strandwetter freuen. Die milde Brise sorgt für eine willkommene Abkühlung in diesen heißen Tagen.

Wettertrends und Tageslicht

Beginnend mit dem 1. August zeigt sich der Himmel überwiegend klar bei Spitzenwerten von 39 °C. Der Wind weht leicht mit nur 3 km/h. Mit einer extrem niedrigen Luftfeuchtigkeit von 16% und einem Luftdruck von 1012 hPa ist mit keinen Schwüleerscheinungen zu rechnen. Der Sonnenaufgang ist für 4:48 Uhr geplant, während der Sonnenuntergang für 19:02 Uhr erwartet wird.

Wochenmitte bringt leichte Erfrischung

Am 4. August könnte ein leichter Regenschauer die Hitze kurzzeitig unterbrechen, dank einer leichten Abkühlung auf 33 °C. Doch dies ist nur eine vorübergehende Erleichterung, denn das thermische Barometer klettert in den folgenden Tagen wieder kontinuierlich nach oben.

Wettervorhersage für Alaró vom 1. bis 8. August 2024

Was erwartet die Bewohner und Besucher am Wochenende?

Zum Ende der Woche hin, konkret am 7. und 8. August, bleibt es sommerlich heiß mit Temperaturen um die 38 °C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter, was die Hitze erträglicher macht, obwohl immer noch hohe Werte erreicht werden. Mit wenigen Wolken am Himmel bleibt es das perfekte Wetter für Outdoor-Aktivitäten auf Mallorca.

Angesichts der zu erwartenden Hitze möchten wir unsere Leser darauf hinweisen, ausreichend zu trinken, die Mittagssonne zu meiden und Sonnenschutz zu verwenden. Außerdem bietet Alaró wunderschöne Plätze im Schatten, an denen Sie sich entspannen und die mallorquinische Natur genießen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.8.2024, 00:05:23. +++