Hitzewelle in Campanet: Die Sommerprognose für die erste Augustwoche 2024 (1.8.2024)

Mallorca erwartet eine Woche voller Sonnenschein und Sommerhitze in Campanet

Die Sommerhitze hält in Campanet an, wobei sich die Einwohner und Urlauber auf eine Woche voller klarer Himmel und strahlendem Sonnenschein einstellen können. Die täglichen Temperaturen steigen auf Werte, die typisch für die Hochsaison auf den Balearen sind, mit Höchstwerten, die das Quecksilber in den Thermometern aufheizen werden.

Hochsommerliche Temperaturen und wenig Wind - das perfekte Strandwetter

Am Mittwoch, den 1. August, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und einer atemberaubenden Tagestemperatur von 38°C. Eine leichte Brise mit 4 km/h sorgt für die ersehnte Abkühlung. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 25% eher niedrig, was die Hitze erträglicher macht.

Die folgenden Tage bieten eine ähnliche Wetterlage, wobei die Temperaturen am Donnerstag leicht auf 36°C sinken und vereinzelte Wolken den Himmel schmücken. Das Wochenende bringt kontinuierlich hohe Temperaturen mit sich, mit Werten um die 32-35°C, die sowohl Einheimischen als auch Touristen das perfekte Badewetter garantieren.

Die abendlichen Sonnenuntergänge können bei Temperaturen, die weitgehend über den 30er-Marken bleiben, in vollen Zügen genossen werden. Die Dämmerung zeichnet sich durch späte Sonnenuntergänge nach 19:00 Uhr aus, was den langen und genussvollen Sommerabenden auf der Insel zugutekommt.

Von Samstag bis Mittwoch bleibt das Wetter beständig schön mit kaum einer Wolke am Himmel und einer stabilen Luftdrucklage. Leichte Winde mit Geschwindigkeiten von 3 bis 5 km/h sorgen dafür, dass die Hitze auch in dieser Hochphase des Sommers gut erträglich bleibt.

Vorausschau auf das Wochenende: Sonnenschein und sommerliche Gelassenheit

Bereiten Sie sich auf ein Wochenende vor, das keine Wünsche offen lässt. Mit Tagestemperaturen von bis zu 34°C am Samstag und 35°C am Sonntag wird das Freizeitangebot von Strandbesuchen bis hin zu abendlichen Veranstaltungen im Freien reichen.

Die Luftfeuchtigkeit wird sich weiter verringern, was zu einem angenehmen Klimagefühl beiträgt, während der stabile Luftdruck für eine konstante Wetterlage sorgt. Mit gerade einmal 5 km/h bleibt der Wind weiterhin sanft. Die guten Bedingungen sind ideal für alle, die die Natur und Freizeitaktivitäten im Freien genießen möchten.

Insgesamt steht Campanet eine wunderbar sonnige Woche bevor. Die sommerlich warmen Temperaturen bieten den perfekten Rahmen, um die Schönheit Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.8.2024, 00:11:38. +++