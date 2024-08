Hitzewelle in Maria de la Salut: Die Wettervorhersage für die kommende Woche (1.8.2024)

Die Sommerhitze erreicht ihren Höhepunkt in Maria de la Salut

Während die Bewohner von Maria de la SalutMaria de la Salut das mediterrane Klima genießen, kündigen sich für die erste Augustwoche 2024 außergewöhnlich hohe Temperaturen an. Mit klarem Himmel und herrlichem Sonnenschein bietet sich perfektes Wetter für Strandtage und Outdoor-Aktivitäten an.

Detailierte Wetterprognose für Maria de la Salut (1.8.2024 bis 8.8.2024)

Die Wetterdaten für Maria de la Salut offenbaren eine anhaltende Hitzewelle, beginnend am Donnerstag, den 1. August mit rekordverdächtigen 40°C und einem wolkenlosen Himmel. Der Wind bleibt mit nur 2 km/h schwach, was ein Schwitzen unter der Sonne Mallorcas fast unvermeidlich macht. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 17% gering, was zusätzlich zu einer hohen Hitzebelastung führt.

Erfrischung durch leichten Wind und wandernde Wolken

Am Freitag, dem 2. August, versprechen vereinzelte Wolken geringfügige Abkühlung, wobei die Temperaturen noch behagliche 37°C erreichen. Ein etwas kräftigerer Wind mit 5 km/h könnte für die ersehnte Erleichterung sorgen, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 19% steigt. Der leichte Rückgang des Luftdrucks könnte auf eine mögliche Änderung des Wetters hindeuten.

Entspannte Bedingungen führen ins Wochenende

Durchgehend klarer Himmel und Sonnenschein bleiben den Marians bis zum Wochenende erhalten. Mit Temperaturen, die sich leicht auf 33°C am Samstag und Sonntag abkühlen, liegt die Luftfeuchtigkeit um die 37%. Der Wind wird etwas lebhafter und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 7 km/h. Die Barometerwerte bleiben konstant, was stabile Wetterbedingungen anzeigt.

Die Woche schließt mit steigenden Temperaturen und viel Sonne

Der Beginn der neuen Woche bringt keine großen Überraschungen. Gleichbleibender Sonnenschein und steigende Temperaturen dominieren das Bild in Maria de la Salut. Von Montag bis Mittwoch erwarten uns Werte von rund 35°C, die am Donnerstag auf heiße 36°C klettern. Die Winde bleiben mäßig zwischen 3 und 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit nimmt allmählich ab.

Fazit: Sonnenanbeter kommen in Maria de la Salut auf ihre Kosten

In Summe präsentiert sich Maria de la Salut mit einem Wetter, das für Sommerfreuden wie geschaffen ist. Anpassungen im Freizeitverhalten und ausreichend Sonnenschutz sind für die nächsten Tage zu empfehlen, um die Hitzewelle gesund und munter zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.8.2024, 00:20:54. +++