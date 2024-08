Hitzewelle in Selva: 7-Tage-Wettervorhersage für Anfang August 2024 (1.8.2024)

Hitzewelle in Selva: Temperaturen klettern auf über 35 Grad Celsius

Selva, das idyllische Dorf im Herzen der Insel Mallorca, erwartet eine Woche voller Sonne und Hitze. Mallorca-besuchende und Einheimische dürfen sich auf klaren Himmel, heiße Temperaturen und sommerliche Nächte einstellen. Hier ist Ihre Wettervorhersage für Selva für die kommende Woche, basierend auf den neuesten meteorologischen Daten.

Extreme Hitze und Sonnenschein ab dem 1. August 2024

Der Monatsbeginn in Selva verspricht ungewöhnlich hohe Temperaturen von bis zu 40°C – eine perfekte Zeit, um die natürliche Schönheit der Region zu genießen, sofern man sich gut auf die Hitze vorbereitet. Am 1. August wird der klare Himmel für maximale Sonneneinstrahlung sorgen, während eine leichte Brise mit gerade einmal 2 km/h wenig Abkühlung bietet.

Stabiles Hochdruckgebiet über Selva hält sich die gesamte Woche

Am 2. August sorgen vereinzelte Wolken am Himmel für eine geringfügige Abkühlung auf 38°C. Die Windgeschwindigkeiten bleiben nach wie vor niedrig, und der Feuchtigkeitsgehalt steigt leicht an – ein minimales Indiz dafür, dass die Luft etwas erträglicher wird.

Der 3. August bleibt mit einer Höchsttemperatur von 33°C etwas milder und lockt mit einem klaren Himmel, der in sternenreichen Nächten zum Träumen einlädt. Am 4. August kommt es zu leichtem Regen bei ebenfalls 33°C – eine willkommene Erfrischung für die Flora und Fauna der Region sowie alle, die Abkühlung suchen.

Temperaturen bleiben hoch – perfektes Strandwetter in Selva

Über die Woche hinweg bleibt das Wetter in Selva stabil. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 34°C und 37°C ein, mit einem Höhepunkt am 6. und 7. August. Klares Wetter dominiert, lediglich durch einige wenige Wolken unterbrochen, was ideale Bedingungen für Strandbesuche und Outdoor-Aktivitäten darstellt.

Den Abschluss der Hitzewelle bildet ein strahlend klarer 8. August, an dem die Temperaturen noch einmal auf angenehme 37°C steigen und der Wind leicht auf 4 km/h zunimmt.

Tipps für hohe Temperaturen und sonniges Wetter

Denken Sie daran, ausreichend Wasser zu trinken, einen Sonnenschutz zu tragen und die Mittagshitze möglichst zu meiden. Morgens und abends bieten sich die besten Gelegenheiten für längere Ausflüge. Mit der früh aufgehenden Sonne ab 4:47 Uhr und dem späten Sonnenuntergang bis zu 19:01 Uhr ist der Tag lang und bietet viel Raum für Unternehmungen.

Allen Wettergourmets und Sonnenhungrigen sei eine Reise nach Selva in dieser heißen Sommerwoche wärmstens empfohlen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.8.2024, 00:27:43. +++